Hviezda SuperStar skončila v rukách POLÍCIE: Má na krku VRAŽDU manželky (†37)!

LOS ANGELES - Obrovská tragédia, množstvo otáznikov a nahrávka, z ktorej behá mráz po chrbte. Bývalý súťažiaci zo speváckej šou American Idol (ktorú na Slovensku poznáme pod názvom SuperStar), Caleb Flynn čelí obvineniu z vraždy svojej manželky Ashley (†37), ktorú našli zastrelenú v ich rodinnom dome v štáte Ohio.
Flynn sa pred súdom vyhlásil za nevinného. Obžaloba ho viní z jedného skutku vraždy a z dvoch prípadov ťažkého ublíženia na zdraví a marenia dôkazov. Napriek vážnym obvineniam tvrdí, že so smrťou manželky nemá nič spoločné. K prípadu teraz pribudol ďalší šokujúci moment – zverejnená bola nahrávka tiesňového volania na linku 911 z osudnej noci.
Práve Caleb v nej hystericky oznamuje operátorovi, že jeho manželku niekto zastrelil. „Niekto sa k nám vlámal! Strelil ju do hlavy!“ kričí v nahrávke zúfalý muž. Tvrdí, že v dome bolo plno krvi, dvere do garáže boli dokorán otvorené a ich deti v tom čase spali vo svojich izbách. Dispečerovi povedal aj to, že Ashley mala tvár „bielu ako duch“. Ashley našli mŕtvu v pondelok ráno. Flynn však operátorovi tvrdil, že do ich domu vnikol neznámy páchateľ a jeho manželku zastrelil. Napriek tomuto vysvetleniu ho vo štvrtok zadržala polícia z Tipp City v štáte Ohio a obvinila z vraždy.
Podľa informácií, ktoré zverejnil portál TMZ, mala byť 37-ročná žena zastrelená 9-milimetrovou poloautomatickou pištoľou. Okrem vraždy čelí Flynn aj obvineniam z ťažkého ublíženia na zdraví a manipulácie s dôkazmi. Jeho právnik sa vo vyhlásení pre Fox News Digital ostro ohradil voči postupu vyšetrovateľov. „Caleb Flynn sa dnes ráno vyhlásil za nevinného a teší sa na možnosť obhájiť sa pred súdom. Sme sklamaní a znepokojení rýchlosťou, akou sa prípad vyvíja, a zdanlivým unáhleným záverom,“ uviedol.
Podľa obhajoby existuje riziko, že úrady sa príliš rýchlo zamerali na pozostalého manžela. „Keď vyšetrovateľom dôjdu stopy a sústredia sa na partnera obete, riziko justičného omylu rastie,“ dodal právnik. Kritizoval aj výšku kaucie – 2 milióny dolárov, ktorú označil za neprimerane vysokú. Flynn sa kedysi predstavil v 12. sérii speváckej súťaže American Idol, no do ďalších kôl sa neprebojoval. Paradoxom je, že ešte počas súťaže poskytol rozhovor, v ktorom o svojej manželke hovoril s veľkým obdivom.