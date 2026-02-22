Rušná sobota na horách: Horská služba zachraňovala lyžiarku v Jasnej aj zablúdenú dvojicu v Malej Fatre

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Poranenie dolnej končatiny utrpela v sobotu (21. 2.) pri páde pri lyžovaní v Retranslačnom žľabe 23-ročná slovenská lyžiarka, v Dievčenskom žľabe 11-ročná lyžiarka z Poľska zase pociťovala náhlu nevoľnosť a bolesť brušnej dutiny. Ratovali ich horskí záchranári. V sobotu pomáhali i dvojici zablúdených turistov v Malej Fatre a uviaznutému snowboardistovi v Západných Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
Slovenskej lyžiarke sa pri páde pri lyžovaní smerom do Derešského kotla nevypla lyža, následkom čoho si privodila poranenie dolnej končatiny, pre ktoré nebola schopná samostatného pohybu. HZS o súčinnosť pre urýchlenie záchrannej akcie požiadala aj Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, ktorá však pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohla vzlietnuť. „Na pomoc jej tak pozemne vyrazili štyria horskí záchranári, ktorí po príchode na miesto lyžiarku vyšetrili, ošetrili, zateplili a následne ju pomocou saní transportovali Derešským kotlom cez Brhliská, následne už aj za pomoci ďalšieho horského záchranára so snežným skútrom na Bielu Púť, kde ženu odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci (RLP),“ priblížila HZS.
Mladej poľskej lyžiarke pomáhala HZS vo freeride zóne v Jasnej. Dievča začalo pociťovať náhlu intenzívnu nevoľnosť a bolesť brušnej dutiny, pre ktorú nedokázalo samostatne zlyžovať. „Horskí záchranári vyrazili na lyžiach z Brhlísk a vystúpili žľabom k miestu, kde sa pacientka nachádzala. Dievča vyšetrili, ošetrili, zateplili a po príprave na transport ju pomocou saní prepravili na Bielu Púť, kde ju odovzdali posádke RLP,“ doplnila HZS.
Záchranná akcia s lanovou technikou
Pomoc HZS potreboval v sobotu aj 27-ročný poľský snowboardista, ktorý pri jazde v žľabe vedúcom zo Salatína zablúdil a uviazol v strmej skalnej stene. Horskí záchranári ho vyslobodili z exponovaného terénu pomocou lanového spustu, následne muž v ich sprievode zišiel k údolnej stanici lanovky v lyžiarskom stredisku a keďže bol bez zranení, ďalej už pokračoval v sprievode kamaráta.
Dvaja 24-roční slovenskí turisti zase v Malej Fatre v hmle zablúdili, zišli zo žltého turistického chodníka vedúceho cez Sedlo pod Suchým a ocitli sa v exponovanom teréne, z ktorého nevedeli samostatne zostúpiť. Obaja boli bez zranení, no jeden z dvojice vykazoval známky mierneho podchladenia. Horskí záchranári po príchode na miesto mužom poskytli teplé tekutiny, zateplili ich a následne ich sprevádzali exponovaným terénom späť na turistický chodník, ktorým zišli na Chatu pod Suchým. Odtiaľ ich previezli terénnym vozidlom do Varína, odkiaľ na vlastnú žiadosť už pokračovali samostatne.