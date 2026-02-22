Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

Pyramídy v Egypte sú možno len zlomkom pravdy: Našli globálny kód civilizácie, o ktorej sme doteraz len snívali!

Ilustračné foto
EGYPT - Po celom svete sa podľa neho opakujú rovnaké symboly a architektonické vzory, ktoré nemali medzi izolovanými kultúrami existovať. Mainstreamová veda však upozorňuje, že pre takúto teóriu zatiaľ neexistujú dôkazy.

Myšlienka vyspelej civilizácie existujúcej desiatky tisíc rokov pred starovekým Egyptom či Mezopotámiou patrí dlhodobo skôr do sféry alternatívnych teórií. Nezávislý bádateľ Matthew LaCroix je však presvedčený, že narazil na objavy, ktoré by mohli prepísať dejiny. Tvrdí, že identifikoval globálny systém symbolov a monumentálnych stavieb, ktorý má siahať až 38- až 40-tisíc rokov do minulosti a predstavuje zakódované posolstvo dávno stratenej civilizácie.

Masívne T-tvary, stupňovité pyramídy, trojité výklenky

Jeho výskum sa začal pri analýze opakujúcich sa motívov vytesaných do kameňa na rôznych miestach planéty. Ide najmä o masívne T-tvary, stupňovité pyramídy, trojité výklenky či motívy levov a posvätnej geometrie. Podľa LaCroixa sa tieto prvky objavujú od oblasti jazera Van vo východnom Turecku cez egyptskú Gízu až po juhoamerické Tiwanaku či kambodžské chrámy. Práve ich vzájomná podobnosť má naznačovať spoločný pôvod, nie nezávislý vývoj jednotlivých kultúr.

Za kľúčovú považuje lokalitu Ionis pri jazere Van, ktorú označuje za najstarší známy zdroj symbolov aj architektonických princípov. Odtiaľ sa mali podľa jeho hypotézy šíriť do ďalších častí sveta a stať sa základom neskorších monumentálnych komplexov vrátane tých v Egypte.

Ako informuje Daily Mail, zlom v jeho interpretácii prišiel v momente, keď opätovne skúmal fotografiu chrámu pri Sfinge. Na nej údajne rozpoznal obrátenú stupňovitú pyramídu, rovnaký motív, aký identifikoval aj na ďalších stavbách na plošine v Gíze. Pomocou astronomickej precesie Zeme a hypotetického zarovnania Sfingy so súhvezdím Leva následne dospel k záveru, že tieto monumenty by mohli byť výrazne staršie, než pripúšťa tradičná archeológia. Uvažoval o dvoch časových obdobiach – približne pred 12-tisíc rokmi a pred 38-tisíc rokmi – pričom uprednostnil starší dátum.

Geometrický model zobrazujúci tri úrovne reality

Podobné architektonické usporiadanie podľa neho vykazujú aj juhoamerické lokality Tiwanaku a Puma Punku. LiDAR skeny tam mali odhaliť masívne T-tvary, ktoré majú byť dôkazom jednotného stavebného „plánu“ naprieč kontinentmi.

V centre celej teórie stojí takzvaný kozmogram – geometrický model zobrazujúci tri úrovne reality: neviditeľnú, fyzickú a nebeskú. Zvislá os symbolu T má predstavovať axis mundi, teda spojnicu všetkých sfér existencie. LaCroix tento koncept spája s hermetickou tradíciou starovekého Egypta a tvrdí, že ide o posolstvo o pôvode človeka, štruktúre vesmíru a potrebe žiť v harmónii s prírodou.

Mimo hlavného vedeckého prúdu

Odborníci však takéto interpretácie odmietajú. Archeológovia datujú známe lokality pri jazere Van do obdobia urartskej kultúry spred niekoľkých tisícročí a upozorňujú, že neexistuje žiadny recenzovaný vedecký výskum, ktorý by podporoval existenciu globálnej civilizácie pred dobou ľadovou. Podobnosti medzi stavbami na rôznych kontinentoch podľa nich možno vysvetliť prirodzeným vývojom a univerzálnymi stavebnými princípmi.

Teória o stratenej prastarej civilizácii tak zatiaľ zostáva mimo hlavného vedeckého prúdu. Napriek tomu opäť otvára otázku, prečo sa na rôznych miestach sveta objavujú podobné symboly a architektonické riešenia – a či ide len o náhodu, alebo o odkaz na dávno zabudnuté kapitoly ľudskej histórie.

