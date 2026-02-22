Žiadne sankcie pre Rusko NEBUDÚ! Maďarsko hrozí blokádou EÚ: Obviňujú Ukrajinu z energetického vydierania

BUDAPEŠŤ - Maďarsko bude na pondelkovom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli blokovať prijatie 20. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku. Nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
„Dokým Ukrajina neobnoví tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, neumožníme prijatie rozhodnutí, ktoré sú pre Kyjev dôležité,“ napísal Szijjártó. V piatok večer spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom oznámili, že Budapešť tiež plánuje blokovať pripravovanú únijnú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, určenú na roky 2026 až 2027.
Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. Únia chce nový súbor reštriktívnych opatrení prijať do 24. februára - štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov.
Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického „vydierania“ a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku, kde sa 12. apríla uskutočnia parlamentné voľby. Budapešť sa zároveň dlhodobo stavia proti vstupu Ukrajiny do EÚ.
Fico v sobotu avizoval, že požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, ak sa do pondelka neobnoví tok ropy cez Družbu. Podobné vyhlásenie poskytol nedávno aj Orbán. Obe krajiny zároveň tento týždeň rozhodli o zastavení vývozu nafty na Ukrajinu.
Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v sobotu uviedlo, že odsudzuje „ultimáta a vydieranie“ zo strany vlád Maďarska a Slovenska. Kyjev podľa vyhlásenia priebežne informuje EK aj vlády oboch krajín o dôsledkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba. Opravy podľa rezortu pokračujú a Ukrajina zároveň navrhla alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. Vzhľadom na vyhlásenia Budapešti a Bratislavy Kyjev zvažuje aktivovanie mechanizmu skorej výstrahy z asociačnej dohody Ukrajiny a EÚ, dodalo ministerstvo.