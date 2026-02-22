Mali ju odbiť na chodbe, do ordinácie sa ani nedostala! Eva opísala šokujúce správanie lekárov v Trnave

TRNAVA – Vo vážnom stave ju mali odbiť rovno na chodbe. Do ambulancie ju ani nepustili. Eva opísala svoje skúsenosti pri návšteve lekárov v Trnave - od návštevy zastupujúcej doktorky, cez pohotovosť až po urgentný príjem. Až keď ju po niekoľkých dňoch jej obvodná lekárka poslala na RTG, zitilo sa, že mala zápal pľúc.
Eva sa o svoju skúsenosť podelila na stránke Nekŕmte nás odpadom. Žena sa začala cítiť zle minulú nedeľu, pociťovala miernu bolesť na hrudi. V pondelok dostala teplotu. K večeru stúpla až na 39 °C. „Lieky nezaberali, preto som sa rozhodla navštíviť lekára,“ uviedla. Na druhý deň ráno však zistila, že jej doktorka neordinuje a zastupuje ju iná, ktorá pracuje do 13:00. „Rýchlo som sa obliekla - s vysokou teplotou to bolo náročné - a o 10:18 som bola v čakárni. Sestrička mi potvrdila, že zastupujúca lekárka je prítomná, no teraz, že majú pacientov na preventívne prehliadky. Povedala som, že počkám, hlavne že som tam,“ pokračuje. Zhruba o pol hodinu jej a ešte jednej pacientke však sestrička prišla oznámiť, že lekárka teraz robí preventívne prehliadky a majú prísť ráno. „Upozornila som ju, že mám vysoké teploty a lieky mi nezaberajú. Odporučila mi kombinovať Paralen s Ibalginom. Chcela som sa porozprávať priamo s lekárkou, no medzitým zavolali dnu pacientku na preventívku a dvere sa zatvorili,“ opísala, čo sa dialo.
Rozhodla sa preto ísť na pohotovosť Trnava, ktorá ordinuje od 16:00. Ani tam sa však nedostala starostlivosti, ktorú očakávala. „Prišli sme tam presne o 16:00. Zabudla som si však rúško - mala som vysoké teploty a bola som vcelku dezorientovaná. Chcela som poslať priateľa kúpiť ho, no myslela som si, že ma medzičasom vyšetria, nakoľko som bola druhá v poradí. Keď som prišla na rad, ledva som rozprávala. Prvá reakcia lekárky bola otázka, kde mám rúško, a poznámky, aby som si sadla ďalej a otočila sa inak. Rozumiem potrebe ochrany, no spôsob komunikácie bol vyslovene nepríjemný. Vyšetrila ma - pozrela hrdlo, popočúvala chrbát. To bolo všetko. Na moje ťažkosti (teplota, kašeľ, silná bolesť na hrudi) reagovala tým, že mávla rukou a že ´dýchanie máte čisté´. Vyšetrenie trvalo veľmi krátko. V správe bola uvedená diagnóza ´akútna infekcia horných dýchacích ciest´ a predpísané antibiotiká. Žiadne meranie teploty a žiadne CRP,“ uviedla.
Večer si vzala antibiotiká, teplota jej v tom čase vystúpila až na 39,7 °C. „V noci o 3:00 som sa zobudila, išla som na toaletu, začalo mi byť nevoľno, mierne som zvracala. Keď som sa išla napiť vody, tak som odpadla. Priateľ mi zmeral tlak - 96/66. Skúšali sme volať na číslo 116117, no opakovane bolo obsadené. Rozhodli sme sa ísť na urgentný príjem v Trnave,“ pokračuje vo svojom rozprávaní.
„Na recepcii som vysvetlila situáciu pánovi, ktorý na mňa veľmi pohŕdavo pozeral a čakala som, že on ma sám otočí nech neotravujem. Aspoň pán z SBS služby mi povedal, nech si sadnem. Bolo vidieť na mne, že som malátna a zmätená. Tak sme čakali. Prišla jedna z pracovníčok (neviem, či doktorka alebo sestra). Pýtala sa, čo sa stalo, tak som vysvetlila situáciu,“ uviedla. Odpoveďou jej však malo byť, že to, že sa išla napiť, bola chyba. „Následne prišla pani doktorka a bolo mi povedané, že pri vysokej teplote je odpadnutie bežné a že mi nevedia pomôcť. Nebola som vzatá do ambulancie ani vyšetrená! Moje bolesti na hrudi boli označené za svalovicu z kašľa a bola som poslaná domov. Všetko na chodbe pri východe,“ tvrdí.
Vo štvrtok navštívila konečne svoju lekárku. „Tá mi urobila CRP vyšetrenie, ale keďže som mala veľmi vysoké CRP a nevedela, či mi klesá alebo stúpa (keďže nikto mi ho predtým nespravil) tak ma poslala na röntgen pľúc,“ napísala. Na základe toho sa zistilo, že má zápal pľúc na pravej strane medzi lalokmi. „Mám 30 rokov a voči lekárom som už dlhšie mala nedôveru, pretože sa mi viackrát stalo, že moje ťažkosti boli zľahčované slovami typu ´kúpte si niečo v lekárni´ alebo ´dajte si cibuľový čaj´, a nakoniec som aj tak skončila na antibiotikách. Preto som návštevy lekára obmedzila na minimum. Po tejto skúsenosti je moja nedôvera ešte väčšia. Namiesto pocitu, že som pacient, ktorý potrebuje pomoc, som sa cítila ako niekto, kto obťažuje! Nebola som riadne vyšetrená a moje ťažkosti neboli brané vážne! A pritom sa nakoniec potvrdil zápal pľúc. Môžete sa hanbiť Fakultná nemocnica Trnava,“ dodala na záver.