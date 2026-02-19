Trump naznačil vojenský zásah: Irán by preto konal múdro, ak by uzavrel dohodu s USA

WASHINGTON - Biely dom v stredu vyhlásil, že by bolo od Iránu „múdre“, keby uzavrel dohodu so Spojenými štátmi, keďže americký prezident Donald Trump opäť naznačil potenciálny vojenský zásah v krajine. Informuje správa agentúry AFP.
Nepriame rokovania medzi oboma stranami o jadrovom programe Teheránu sa obnovili po tom, čo Trump pohrozil krajine vojenským zásahom v súvislosti s januárovým potláčaním protestov v Iráne. Predchádzajúce rokovania zlyhali po vlaňajších útokoch Izraela a USA na jadrové zariadenia Iránu, pripomína AFP.
„Irán by konal veľmi múdro, ak by uzavrel dohodu s prezidentom Trumpom a jeho vládou,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Americký prezident v stredu opäť naznačil potenciálny útok na Irán v príspevku na svojej platforme Truth Social, zatiaľ čo armáda Spojených štátov posilňuje svoju prítomnosť na Blízkom východe. Zároveň upozornil Britániu, aby sa nevzdávala suverenity nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne, keďže by tamojšia letecká základňa Diega Garciu podľa neho mohla byť potrebná pri odrazení potenciálneho útoku z Iránu.
Teherán pripravuje rámec pre budúce jadrové rokovania
Minister zahraničných vecí Iránu Abbás Arákčí už skôr v stredu povedal, že Teherán pripravuje rámec pre budúce jadrové rokovania s Washingtonom. Došlo k tomu deň po druhej schôdzke s americkými predstaviteľmi v Ženeve, kde sa podľa jeho slov dohodli základné princípy, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody. Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu vyhlásil, že Teherán nemá záujem o vojnu, no takisto zdôraznil, že nemôže ustúpiť požiadavkám USA. „Od prvého dňa v úrade som bol presvedčený, že sa vojne musíme vyhnúť. Ak sa však budú snažiť vnútiť nám svoju vôľu, ponižovať nás a požadovať, aby sme za každú cenu sklonili hlavy, mali by sme to akceptovať?“ opýtal sa Pezeškiján.