Minister Blanár je v USA: Uctil si pamiatku slovenských osobností

WASHINGTON - Slovenská republika a Spojené štáty majú medzi sebou silné medziľudské prepojenie, na ktorom môžu oba národy stavať aj dnes, vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Politik počas cesty do USA navštívil miesta posledného odpočinku slovenského diplomata a politika Štefana Osuského i amerického vojaka slovenského pôvodu Michala Strenka, informuje správa ministerstva.
„Je potrebné, aby sme si pripomínali významné osobnosti nášho národa, akou bol napríklad Štefan Osuský, ktorému vďačíme za to, že vyrokoval podmienky mierovej zmluvy v Trianone pri vzniku prvej Československej republiky. Ďakujeme preto za všetko, čo pre nás urobil,“ uviedol Blanár na cintoríne Oak Hill vo Washingtone. Minister zároveň upozornil, že v slovenskej a vtedajšej československej diplomacii pôsobilo mnoho Slovákov, ktorých odkaz si treba neustále pripomínať.
Na Arlingtonskom cintoríne v štáte Virgínia si Blanár uctil pamiatku Michala Strenka, rodáka z obce Jarabina. Slúžil v námornej pechote a spolu so svojimi spolubojovníkmi vztýčil počas druhej svetovej vojny víťaznú vlajku na vrchu japonského ostrova Iwó-džima. Fotografia tohto historického okamihu sa neskôr stala námetom pre pamätník americkej námornej pechoty a predlohou na vytvorenie oficiálnej poštovej známky. „Je to ikonická fotografia, ktorá dodnes symbolizuje boj proti nacizmu a fašizmu. Toto sú rovnako korene Slovenska pripomínajúce historické antifaštické prepojenie medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, na čom môžeme stavať aj dnes,“ zdôraznil Blanár.
Minister zahraničných vecí pricestoval na oficiálnu návštevu USA, aby sa vo štvrtok zúčastnil na historicky prvom zasadnutí Rady mieru. Slovensko v nej neprijalo členstvo, no podľa Blanára mu pozícia pozorovateľa umožňuje sledovať všetky dôležité aktivity. Popri zasadnutí vo Washingtone podľa svojich slov absolvoval aj viaceré bilaterálne stretnutia s lídrami a ministrami z celého sveta.