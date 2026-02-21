Spojené štáty po 14 rokoch otvoria ambasádu v Damasku: Trumpova vláda hlási zbližovanie so Sýriou

WASHINGTON - Americká vláda prezidenta Donalda Trumpa dnes oznámila Kongresu svoj úmysel znovuotvoriť veľvyslanectvo USA v Sýrii, ktoré uzavreli v roku 2012 počas tamojšej občianskej vojny, informovala agentúra AP v piatok.
Správa zaslaná výborom Kongresu 10. februára uvádza, že ministerstvo zahraničných vecí sa pripravuje k postupnému znovuotvoreniu veľvyslanectva, pričom financovanie tohto kroku sa má spustiť v priebehu 15 dní.
Vláda o tomto kroku uvažuje už od minulého roka, krátko po tom, čo bol dlhodobý vodca Sýrie Bašár Asad zvrhnutý v decembri roku 2024 a novým prezidentom sa stal bývalý vzbúrenec Ahmad Šara. Trumpov osobitný vyslanec pre Sýriu a veľvyslanec v Turecku Tom Barrack presadzuje hlboké zbližovanie s novým sýrskym vedením, vrátane zrušenie sankcií a reintegrácie Sýrie do regionálnych a medzinárodných štruktúr. Plány na obnovenie fungovania veľvyslanectva sú utajené a ministerstvo zahraničných vecí odmietlo zverejniť bližšie detaily.