Mal konať inak? Podmienečne odsúdili muža: Jeho priateľka umrzla pri horskom výstupe

VIEDEŇ - Súd v rakúskom Innsbrucku udelil vo štvrtok päťmesačný podmienečný trest 37-ročnému mužovi za nedbanlivosť, ktorou prispel k úmrtiu svojej priateľky počas výstupu na najvyššiu horu krajiny Grossglockner. Bezvládna žena tesne pod vrcholom hory umrzla v zlom počasí, kým sa jej priateľ vybral zavolať pomoc. Píše agentúra Reuters a DPA.
Pár sa na výstup na 3798 metrov vysokú horu vybral v januári minulého roka. Po celodennom lezení, počas ktorého výrazne zaostávali za plánom, bola žena príliš vyčerpaná a v mrazivej zimnej noci nebola schopná pokračovať. Odsúdený Thomas P. nechal svoju priateľku Kerstin G. tesne pod vrcholom vystavenú silnému vetru bez toho, aby ju zabalil do prikrývky z izometrickej fólie alebo bivakovacieho vaku. Toto vybavenie mal k dispozícii, avšak ponechal si ho vo svojom batohu, pričom podľa Reuters svoje konanie na súde nedokázal vysvetliť.
Kontaktoval horskú políciu
Muž síce krátko kontaktoval horskú políciu, tá však nespustila pátranie, keďže podľa nej nedal jasne najavo, že potrebuje záchranu, a neodpovedal na spätné hovory ani na správy. Thomas P. uviedol, že jeho telefón bol v letovom režime, aby šetril batériu. „Chcem povedať, že ma to veľmi mrzí,“ povedal súdu. Prokuratúra tvrdí, Thomas P. bol omnoho skúsenejší ako jeho priateľka a pri plánovaní výstupu urobil množstvo chýb. Nezohľadnil pritom nedostatok skúseností svojej priateľky a pár nebol primerane vybavený.
Vo štvrtok muž zdôraznil, že Kerstin bola tiež nadšenou horolezkyňou a veľmi športovo založená. „Túru sme vždy plánovali spoločne a spolu sme prijímali rozhodnutia,“ povedal v rozpore s predchádzajúcimi vyjadreniami, v ktorých sa označil za osobu zodpovednú za výstup. Agentúra Reuters si všíma, že ide vzácny prípad, v ktorom sa nešťastná udalosť počas horských výstupov dostala pred súd. Prípad vyvolal otázky o rozsahu právnej zodpovednosti pri vysokohorských výstupoch, ktoré sú vo svojej podstate nebezpečné a horolezci ich spravidla podstupujú na vlastné riziko. Prokuratúra však tvrdila, že Thomas P. vzhľadom na svoje skúsenosti fakticky konal ako horský vodca, a preto mal osobitnú zodpovednosť za svoju priateľku.