Polícia obvinila muža, ktorý sa v predajni potravín v Bernolákove vyhrážal nožom.

BRATISLAVA - Polícia obvinila muža, ktorý sa v predajni s potravinami v Bernolákove vyhrážal nožom pracovníkom bezpečnostnej služby. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek. Incident sa stal v nedeľu (15. 2.) popoludní.
„Viaceré policajné hliadky boli počas nedeľného popoludnia vyslané do obce Bernolákovo, kde v jednej z predajní s potravinami malo dôjsť ku krádeži tovaru a k následným vyhrážkam na adresu pracovníkov SBS,“ priblížil Pecek.
Podozriví hrozili nožom zamestnancom
Dodal, že podľa doterajších informácií mali dve osoby z predajnej plochy vziať rôzny tovar a následne s ním prejsť cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. „Tam sa ich zamestnanci SBS pokúsili zastaviť, no osoby sa začali správať agresívne, pričom jedna z nich sa mala zamestnancom vyhrážať zabitím, držiac pritom v ruke nôž. Následne osoby z miesta ušli,“ spresnil.
Pecek uviedol, že jednu z osôb polícia spozorovala v blízkosti železničnej stanice v Bernolákove. „Začala pred policajtmi unikať, počas čoho odhodila dve tašky s ukradnutým tovarom,“ doplnil. Objasnil, že podozrivý následne preskočil oplotenie pozemku priľahlého rodinného domu. Policajti ho na pozemku spozorovali a opakovane vyzvali, aby odhodil nôž, ktorý držal v ruke. Muž výzvu napokon uposlúchol.
Polícia obvinila 27-ročného muža
Polícia 27-ročného muža zo Senca obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na policajné oddelenie v Bernolákove. Poverený príslušník mu následne vzniesol obvinenie pre trestný čin násilia proti skupine obyvateľov. „Za ktorý mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ konštatoval Pecek.