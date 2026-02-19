Šokujúce odhalenie zo spisov: Trumpovcov mal zoznámiť Epstein! Tvrdí to záznam FBI

NEW YORK - Nové dokumenty z vyšetrovania Jeffreyho Epsteina otvárajú citlivú otázku o tom, ako sa Donald a Melania Trumpovci v skutočnosti spoznali. Svedectvo bývalej asistentky Epsteina stojí v priamom rozpore s dlhoročnou verziou prezidentského páru a Biely dom hovorí o možných dezinformáciách.
Vzťah amerického prezidenta Donalda Trumpa a prvej dámy Melanie Trumpovej sa po rokoch opäť dostal pod drobnohľad. Dôvodom je zverejnenie miliónov strán dosiaľ utajovaných materiálov z vyšetrovania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, v ktorých sa objavuje nové tvrdenie o ich zoznámení.
Podľa dokumentov FBI mala Donaldovi Trumpovi jeho budúcu manželku predstaviť práve osoba dnes spájaná s jednou z najväčších sexuálnych káuz posledných desaťročí.
Svedectvo pod hrozbou trestu
Tvrdenie pochádza od bývalej Epsteinovej asistentky, ktorá pred vyšetrovateľmi vypovedala v roku 2019 krátko po jeho zatknutí. Žena poskytla svedectvo v rámci tzv. proffer agreement, teda dohody, pri ktorej výmenou za imunitu musela garantovať pravdivosť svojich výpovedí. V opačnom prípade by jej hrozilo až päť rokov väzenia za klamstvo voči FBI. Na nové tvrdenie upozornil server The Daily Beast.
V silne začiernenom dokumente sa uvádza, že Epstein spolu s agentom Paolom Zampollim riešil obchodné aktivity v modelingovom svete a následne mal Melaniu Trumpovú osobne zoznámiť s Donaldom Trumpom. Svedkyňa zároveň vystupovala ako osoba, ktorú úrady považovali za jednu z Epsteinových obetí.
Rozpor s oficiálnou verziou
Táto verzia je v ostrom rozpore s tým, čo Trumpovci opisovali celé roky. Dlhodobo sa uvádzalo, že ich v roku 1998 zoznámil práve Zampolli na spoločenskej akcii v newyorskom Kit Kat Clube. Iný príbeh ponúkla aj samotná Melania vo svojich memoároch z roku 2024, kde tvrdí, že Trump k nej prišiel sám a dal sa s ňou do reči.
Samotný Trump v minulosti opisoval ich prvé stretnutie v rozhovore pre CNN moderátorovi Larrymu Kingovi. „Mal som sa stretnúť s inou supermodelkou, ale vedľa nej sedela Melania. Povedal som si: Zabudni na ňu. Kto je tá naľavo? A to bola Melania,“ vyhlásil v roku 2005.
Biely dom varuje pred manipuláciou
Prezidentská kancelária reagovala odmietavo. Odkázala na stanovisko amerického ministerstva spravodlivosti, ktoré upozorňuje, že medzi zverejnenými materiálmi sa môžu nachádzať neoverené, nepravdivé alebo účelovo vložené podklady, keďže súčasťou archívu sú aj podania verejnosti bez predchádzajúcej kontroly.
Ministerstvo zároveň priznalo, že niektoré spisy obsahujú „nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia“ namierené proti Trumpovi, ktoré mali byť do databáz FBI vložené krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2020.
Trump tieto obvinenia opakovane odmietol. V apríli 2025 povedal pre Fox News: „Jeffrey Epstein nemal s Melaniou nič spoločné a už vôbec nie s tým, že by nás zoznámil. Spoznal som ju cez niekoho iného, ale Epstein to nebol.“
Právne bitky okolo Melanie Trumpovej
Prvá dáma sa voči podobným tvrdeniam bráni aj právnou cestou. Minulý rok pohrozila žalobou vo výške jednej miliardy dolárov dlhoročnému Trumpovmu životopiscovi Michaelovi Wolffovi, ktorý v podcaste naznačil jej blízke väzby na Epsteinovo spoločenské prostredie.
Wolff reagoval protižalobou, v ktorej Melaniu Trumpovú obviňuje zo snahy umlčať ho prostredníctvom nátlaku. Právny spor naďalej pokračuje a prvá dáma sa snaží dosiahnuť jeho zastavenie.