Z Bruselu prichádza ďalšia regulácia: Na nápad EÚ už reagujú aj naši politici! PRIESKUM ukázal, čo si myslí verejnosť

BRATISLAVA - Európsky parlament koncom novembra 2025 vyzval členské štáty na zavedenie jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete. Touto otázkou sa zaoberá už aj naša vláda a regulácia prístupu mladých na sociálne siete sa tak môže stať realitou aj na Slovensku. Ukazuje sa, že verejnosť by vôbec nebola proti, práve naopak.

O potrebe regulácie sa diskutuje aj na Slovensku. Ministerstvo informatizácie už pracuje na návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore. Rezort školstva avizoval, že je pripravený na spoluprácu. Aj prezident Peter Pellegrini vo svojom novoročnom príhovore vyjadril nádej, že vláda spraví konkrétne kroky pri realizácii jeho návrhu, aby sa „pred zlom“ zo sociálnych sietí oveľa výraznejšie chránili deti a mladiství, a to aj za cenu obmedzenia prístupu k týmto sieťam do určitého veku ich života. O zákaze hovorí aj opozočné KDH. 

Ukazuje sa, že väčšina verejnosti by nebola proti. Prieskum agentúry NMS ukázal, že s návrhom Európskeho parlamentu rozhodne súhlasí 42 percent a skôr súhlasí 39 percent oslovených. Spolu je to niečo cez 80 percent populácie podporujúcich zavedenie regulácie prístupu na sociálne siete. Podporu zákazu vyjadrili všetko demografické skupiny obyvateľstva, vrátane mladých ľudí z Generácie Z.

Medzi výhodami stanovenia spodnej hranice 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam opýtaní vidia najmä prevenciu závislosti na sociálnych sieťach (65 percent) a ochranu pred nevhodným obsahom vrátane násilia a pornografie (64 percent). Na treťom mieste skončila ochrana duševného zdravia mladistvých vrátane prevencie úzkosti a depresie (60 percent). Výraznú podporu získali aj prevencia kyberšikany (56 percent),  ochrana pred online predátormi (51 percent) a ochrana fyzického zdravia zahŕňajúca spánok a pohybovú aktivitu (50 percent). Len 6 percent respondentov nevidí v zavedení vekovej hranice žiadnu výhodu.

Viaceré výhody zavedenia spodnej hranice 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam vnímajú častejšie ženy, obyvatelia Bratislavského kraja a ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

Najčastejšie uvádzanou nevýhodou je riziko, že deti a mladí ľudia obídu zákaz nelegálnymi spôsobmi. Túto obavu vyjadrilo 47 percent respondentov. Druhou najčastejšou vnímanou nevýhodou je presun detí  do nebezpečnejších online priestorov (24 percent) a treťou je nepriechodnosť a nevykonateľnosť zákazu (21 percent). Štvrtina opýtaných nevidí v zavedení vekovej hranice žiadnu nevýhodu.

Dáta boli zbierané v čase od 08. 01. – 11. 01. 2026. Prieskumu sa zúčastnilo 1 003 respondentov.

