Ekologická KATASTROFA na východe Slovenska! Inšpekcia zistila ÚNIK toxickej látky do rieky

HENCOVCE - V obci Hencovce došlo k úniku čierneho luhu z nefunkčného zariadenia v areáli bývalej Bukózy. Inšpekcia životného prostredia potvrdila znečistenie rieky Ondava a nariadila opatrenia na odstránenie následkov.

Prešovský krajský Hasičský a záchranný zbor na začiatku týždňa (16. 2.) informoval o zásahu v areáli firmy v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou. Dôvodom bol únik čiernej kvapaliny vo vnútornom prostredí, pravdepodobne čierneho luhu z príruby ventilu nefunkčného technologického zariadenia. "Hasičská jednotka za použitia protichemických oblekov vykonala opatrenia na zriedenie kvapaliny, ktorá je aktuálne potrubím zachytávaná do zberných nádob, ktorých kapacita je postačujúca. Únik kvapaliny je minimalizovaný," informovali v pondelok hasiči.

Na mieste sa nachádzali aj zamestnanci odboru krízového riadenia Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, ktorí vyhodnocovali situáciu. Z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra ubezpečovali verejnosť, že nehrozí ohrozenie života ani zdravia obyvateľov, ani znečistenie životného prostredia.

Inšpekcia potvrdila znečistenie

Pri obhliadke výustného objektu z čistiarne odpadových vôd ale zložky spozorovali vytekanie vôd do vodného toku Ondava. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preto požiadala Slovenský vodohospodársky podnik o spoluprácu pri odbere vzoriek a ich laboratórnom rozbore. Vzorky vody potvrdili znečistenie, informovala ako prvá STVR. Látka unikala z poškodeného potrubia, pričom podľa Inšpekcie životného prostredia Košice (IŽP) ide o mimoriadne znečistenie kvality povrchovej vody. Čierny lúh, ktorý vzniká pri výrobe buničiny, je technologický odpad s vysokým obsahom organických látok a výraznou alkalitou. Inšpekcia preto postupuje podľa § 41 vodného zákona a pôvodcovi znečistenia nariadila vykonať opatrenia na odstránenie následkov aj samotného znečistenia.

Vplyv na vodné ekosystémy

Priamy únik čierneho lúhu do riek spôsobuje masívny úhyn rýb a iných vodných živočíchov, pretože čierny lúh extrémne znižuje obsah rozpusteného kyslíka vo vode (vysoká hodnota CHSK - chemickej spotreby kyslíka). Je toxický pre vodný život a spôsobuje výrazné sfarbenie vody.

Po nahlásení úniku inšpekcia požiadala vodohospodárov o odber vzoriek, ktoré následne potvrdili prítomnosť znečisťujúcich látok v rieke. „Subjektom oprávneným konať, teda zabezpečiť vykonanie potrebných opatrení, je v rámci konkurzného konania správca konkurznej podstaty,“ doplnila inšpekcia. Prípad naďalej monitorujú príslušné orgány a čaká sa na ďalšie výsledky analýz aj na kroky správcu konkurznej podstaty.

Starostovia zo Združenia miest a obcí vranovského regiónu minulý piatok (13. 2.) upozornili na zhoršujúcu sa situáciu v areáli bývalého podniku Bukóza, ktorý je podľa nich terčom rozkrádania a predstavuje aj ekologické riziko. Predstavitelia samospráv už vyzvali kompetentné štátne inštitúcie na urgentné riešenie. Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností.

