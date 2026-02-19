Muž v Šumperku pobodal taxikárku, ušiel s jej autom! Polícia ho obvinila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
OLOMOUC - Kriminalisti obvinili z pokusov o vraždu muža, ktorý podľa nich v utorok pobodal v Šumperku taxikárku a ušiel s jej autom. Pri následnom policajnom prenasledovaní strhol vozidlo úmyselne do protismeru a narazil do protiidúceho osobného auta. Zranil pritom ďalších dvoch ľudí. Novinárom to dnes povedal vedúci policajného odboru všeobecnej kriminality Ján Lisický.
Ťažko zranenú ženu nechal útočník ležať
Ťažko zranenú ženu nechal útočník ležať na Ľudovej ulici, skončila v starostlivosti záchranárov. Napadnutá žena je naďalej vo veľmi vážnom stave a v umelom spánku, povedal dnes ČTK hovorca Fakultnej nemocnice Olomouc (FNOL) Adam Fritscher. Cestujúci z osobného auta vyviazli vďaka pohotovej reakcii vodiča bez ťažkého zranenia.