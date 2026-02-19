Zemetrasenie zasiahlo Portugalsko: Epicentrum bolo pri Lisabone

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Petrovich9)
LISABON - Zemetrasenie s magnitúdou 4,1 zasiahlo vo štvrtok okolie portugalského hlavného mesta Lisabon, oznámil Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA). Informuje agentúra Reuters.
Epicentrum zemetrasenia bolo podľa IPMA v blízkosti mesta Alenquer asi 45 kilometrov severne od Lisabonu v hĺbke 15 kilometrov. Otrasy ľudia pocítili krátko po poludní. „Ak si to bude situácia vyžadovať, budú vydané ďalšie vyhlásenia,“ dodala IPMA. Inštitút dodal, že podľa dostupných informácií zemetrasenie nespôsobilo žiadnu ujmu na zdraví obyvateľov ani škody na majetku.