Poslanec PS má problém: Danka rozzúrila kontroverzná fotka z pléna, VYTRIESKAM z vás 100-tisíc eur!

Danko tvrdí, že sa s Tankóm stretnú na súde pre fotku, kde vraj šéf SNS drieme. Aktualizujeme
Danko tvrdí, že sa s Tankóm stretnú na súde pre fotku, kde vraj šéf SNS drieme. (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS, Viliam Tanko, Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Poslanec Viliam Tankó (Progresívne Slovensko) sa dostal do stredobodu pozornosti predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka. Ten zúri pre kontroverzný záber, na ktorom sa zdá, akoby predsedajúci schôdze driemal. Šéf národniarov to nielen popiera, ale dokonca na Tankóa, ktorý fotku ako prvý zverejnil, vyrukoval s novinkou. Vraj sa uvidia na súde a ak sa neospravedlní, "vytrieska" z neho peniaze!

Tankó sa dostal do Dankovej nemilosti hlavne preto, že sa spomínanej fotografie chytili najmä populárne meme stránky na sociálnej sieti Facebook a ďalších. Danko tvrdí, že s tým priamo problém nemá, ale ide mu vraj o princíp, pričom je vraj "za každú srandu".

Pripravte si peňaženku, vyhlásil na adresu opozičného poslanca Danko

"Pán poslanec Tankó, pripravte si peňaženku," už v predstihu vyhlásil vo videu vyštudovaný právnik a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Ten vo videu drží v rukách výtlačok s jeho fotografiou, kde sa javí, akoby driemal. Neskôr strana vysvetľovala, že predseda vraj len pozeral do mobilu. Prvý s fotografiou prišiel na verejnosť práve spomínaný Tankó, pričom šéf národniarov vraj dobre vie, že záber vyhotovoval niekto iný.

Danko odkázal poslancovi Tankóovi, že z neho vytrieska 100-tisíc eur za spiacu fotku (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

Danko verí, že sa mu Tankó ospravedlní, pričom nie je jasné, ako bude ďalej konflikt eskalovať, a či Danko pristúpi na súdny spor aj po spomínanom ospravedlnení. "Pripravte si tak 100-tisíc eur. O takú sumu vás budem žalovať," varoval Tankóa šéf SNS. Poslanec PS sa okrem poslaneckého mandátu profesionálne venuje aj športu v oblasti boxu.

Poslanec vraj za Dankom prišiel osobne

Danko spomenul, že Tankó bude možno prvý človek, ktorého bude za svoj život žalovať. "Prišli ste za mnou a ospravedlnili ste sa mi, že ste boli zneužitý na to, že ste tú fotku zverejnili," odhalil zákulisie Danko. Tomu vraj toto ospravedlnenie na spokojnosti nič nepridalo, pretože sa fotky chytili viaceré meme stránky a rôzni aktivisti na sociálnych sieťach. "Dnes už viem, že ste tú fotku mali zo skupiny poslancov z internej komunikácie a že ju vyhotovila poslankyňa NR SR. Mne je úplne jedno, či to bola Mesterová, Števulová alebo ktokoľvek iný," pokračoval Danko.

Je treba podotknúť, že aj keď fotografia na satirických stránkach zostala, Tankó ju zo svojho Facebook účtu o pár minút po zverejnení skutočne zmazal.

Som vďačný objekt na srandu, hovorí vo videu Danko, ktorý vraj z poslanca peniaze vytrieska

"Požiadal som vás, aby ste nielen stiahli fotku, ale aby ste oslovili aj tých ľudí, ktorí ju šírili. Aby ju stiahli zo svojich webov. Vy ste tak neurobili. Ja chápem, že som vďačný objekt na srandu, ale v ten deň som 3 hodiny riadil parlament. A áno, pozrel som do telefónu a keďže sedíte o pár metrov dole, zo spodu to vyzerá, že keď človek pozerá do telefónu, že môže spať," vysvetlil Danko a okamžite spomenul športového ducha poslanca PS. 

"Asi by som to v boxe s vami nedal, ale vyzývam vás na súboj, na súdny spor a verte, že budete asi prvý človek, ktorého zažalujem," hovorí nahnevaný Danko. "Urobte video, kde to vysvetlíte a áno, pripravte si peňaženku, pretože ako advokát zase tento ring ovládam lepšie ja. A verte tomu, že tie peniaze z vás vytrieskam, pokiaľ sa neospravedlníte," vyostril slovník Danko.

Poslanca Viliama Tankóa z PS sme požiadali o reakciu.

