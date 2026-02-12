Trump lieta v škandále: Vymazaný celý mail v Epsteinovych spisoch s jeho menom! Najmladšia obeť mala iba 9 rokov

NEW YORK - Sprístupnenie necenzurovaných spisov z kauzy Jeffreyho Epsteina vyvolalo vo Washingtone rozruch. Zákonodarcovia hovoria o nepochopiteľných zásahoch do dokumentov, skrytých menách a pasážach, ktoré podľa nich nemali byť nikdy začiernené.
Americkí kongresmani získali možnosť nahliadnuť do pôvodnej, neupravenej verzie miliónov strán dokumentov z prípadu Jeffreyho Epsteina. Zatiaľ čo verejnosť má k dispozícii len cenzurované materiály, zákonodarcovia tvrdia, že rozsah zásahov ide ďaleko za ochranu obetí.
Jedným z najhlasnejších kritikov je demokrat Jamie Raskin, ktorý upozornil, že medzi začiernenými časťami sa nachádzajú aj odkazy na súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa a zmienky o maloletých dievčatách, vrátane dieťaťa vo veku deväť rokov.
Začierňovanie bez vysvetlenia
Podľa Raskina nemali byť dokumenty upravované s cieľom chrániť politicky vplyvných ľudí pred hanbou. „Nemalo dochádzať k úpravám len preto, aby sa niekto vyhol trápnym alebo politicky nepríjemným situáciám,“ vyhlásil kongresman a dodal, že zákonodarcovia stále čakajú na vysvetlenie zo strany United States Department of Justice.
Celý postup označil za mimoriadne podozrivý a mätúci. Tvrdí, že v dokumentoch videl množstvo začiernených mien osôb, ktoré neboli obeťami trestnej činnosti.
E-mail s predmetom Trump
Raskin upozornil aj na konkrétny prípad: e-mail z 14. októbra 2009, ktorého predmet tvorí jediné slovo – Trump. Podľa neho bol obsah správy kompletne zakrytý bez jasného dôvodu, hoci Trumpovo meno sa v spise objavuje tisíckrát.
Ide o správu, ktorú Epsteinovi poslal jeho obhajca Jack Goldberger. Epstein ju následne preposlal svojej spolupracovníčke Ghislaine Maxwellovej.
V zachovanej časti e-mailu Goldberger píše, že hovoril s Alanom Gartenom, Trumpovým právnikom. Namiesto osobnej výpovede mala prebehnúť dvadsaťminútová telefonická konferencia, počas ktorej sa riešilo vyšetrovanie. Zvyšok textu je však úplne prekrytý, upozornila televízia ABC News.
V tom čase mal Epstein za sebou už trest trinástich mesiacov vo väzení, uložený v jeho prvom súdnom procese za sexuálne trestné činy.
Šok z opisov detských obetí
Raskin otvorene hovorí, že obsah necenzurovaných spisov je šokujúci. Podľa jeho slov sa v dokumentoch opakovane objavujú zmienky o štrnásťročných, pätnásťročných, desaťročných dievčatách a najnovšie aj o deväťročnom dieťati.
„To, čo sme čítali, je absurdné a zároveň škandalózne,“ uviedol. Médiá pritom už skôr upozorňovali, že v zverejnených verziách spisov ministerstvo spravodlivosti na viacerých miestach zabudlo začierniť citlivé osobné údaje či intímne fotografie obetí.
Ďalší poslanci hovoria o skrytých menách
Do necenzurovaných materiálov nahliadli aj ďalší zákonodarcovia, medzi nimi demokrati Ro Khanna a republikán Thomas Massie. Khanna uviedol, že bez zjavného dôvodu boli zakryté mená najmenej šiestich mužov, vrátane jedného zahraničného vládneho predstaviteľa.
Massie naznačil, že by tieto identity mohol zverejniť priamo na pôde Snemovne reprezentantov alebo počas výborového vypočúvania, kde by ho chránila parlamentná imunita.
Tlak na ministra obchodu
Zvlášť silnú kritiku vyvolali zistenia týkajúce sa amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka. Ten v minulosti Kongresu tvrdil, že kontakty s Epsteinom ukončil už v roku 2005. Z e-mailov však vyplýva, že v decembri 2012 navštívil Epsteinov ostrov spolu s rodinou.
„Radi by sme sa k vám pridali na obed,“ písala v správe Lutnickova manželka. Sám minister neskôr návštevu potvrdil s tým, že si nepamätá, prečo k nej došlo, no pripustil, že sa s Epsteinom v nasledujúcich rokoch ešte niekoľkokrát stretol.
Podľa Massieho ide o vážny problém. Tvrdí, že ak sú údaje v spisoch pravdivé, Lutnick s Epsteinom obchodoval dlho po tom, čo bol odsúdený za sexuálne trestné činy. „Úprimne, mal by prezidentovi uľahčiť život a odstúpiť,“ vyhlásil.
Otázniky aj v Senáte
Pochybnosti vyslovila aj republikánska senátorka Lisa Murkowská. Podľa nej celý prípad podkopáva dôveryhodnosť a integritu dotknutých osôb. Naznačila, že niektorí aktéri mohli veriť, že ich postavenie ich ochráni pred odhalením pravdy.
Biely dom stojí za Lutnickom
Napriek rastúcemu tlaku Trumpova administratíva rezignáciu ministra obchodu odmieta. Tlačový hovorca Bieleho domu Kush Desai vyhlásil, že prezident zostavil podľa neho najtransformačnejší kabinet modernej éry a že celé vedenie vrátane Lutnicka sa sústreďuje na plnenie cieľov amerického ľudu.
Kontroverzie okolo Epsteinových spisov tak pokračujú – a čím viac dokumentov sa dostáva do rúk zákonodarcov, tým viac otáznikov pribúda.