Prípad ako z mafiánskych čias! Na poli pri Zvolene našli auto v plameňoch! Vo vnútri bolo zhorené telo, desivé zábery

ZVOLEN - Policajti si všimli čierny dym stúpajúci z poľa pri ceste. Keď sa dostali na miesto, našli auto celé v plameňoch. Vo vnútri bolo zhorené telo.
"Policajná hliadka Obvodného oddelenia PZ Hriňová spozorovala dnes popoludní čierny dym stúpajúci z poľa pri ceste II/526 neďaleko obce Korytárky (okr. Zvolen). Keď sa dostali na miesto, zistili, že ide o požiar motorového vozidla, ktoré bolo v tom čase už celé v plameňoch," uviedla polícia.
Na miesto privolali hasičov, ktorí požiar zlikvidovali. Po uhasení zistili, že vo vozidle sa nachádza zhorené telo. O koho išlo zatiaľ známe nie je, totožnosť osoby aktuálne zisťujú.
"Na miesto prišiel tiež zisťovateľ príčin vzniku požiarov, polícia v uvedenej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje všetky bližšie okolnosti tejto tragickej udalosti," dodali.