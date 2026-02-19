Chceli nakúpiť urán a cézium-137! Gruzínske úrady zadržali dvoch cudzincov

TBILISI - Gruzínska Štátna bezpečnostná služba zadržala dvoch cudzincov, ktorí sa v krajine pokúšali nakúpiť urán a cézium-137 v hodnote troch miliónov dolárov. Informuje správa agentúry Reuters.
„Plánovali nelegálne nakúpiť jadrový materiál urán a rádioaktívnu látku cézium-137 za 3 milióny dolárov a nelegálne ho prepraviť na územie inej krajiny,“ oznámila gruzínska bezpečnostná služba. Podozrivé osoby zadržala v meste Kutaisi, ich národnosť neuviedla. Nie je tiež známe, kde chceli tieto látky nakúpiť, ani kam ich plánovali vyviesť.
Služba bez uvedenia ďalších podrobností uviedla, že v uplynulých týždňoch do Gruzínska pricestovalo viacero cudzincov s cieľom nakúpiť a vyviezť rôzny jadrový materiál. Cézium-137 je rádioaktívny izotop, ktorý vzniká predovšetkým v dôsledku testovania jadrových zbraní a nehôd v jadrových elektrárňach, ako napríklad v Černobyle v roku 1986. Pri poslednom odhalenom prípade polícia zatkla troch Číňanov, ktorí sa v hlavnom meste Tbilisi pokúšali kúpiť dva kilogramy uránu.