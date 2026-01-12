Peking hlási dohodu s EÚ o elektromobiloch: Čínske autá majú dostať zelenú na európsky trh

HONGKONG - Peking v pondelok vyhlásil, že dosiahol dohodu s Európskou úniou (EÚ) o vývoze elektrických vozidiel z Číny na európsky trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že EÚ vydá usmernenia týkajúce sa minimálnych cien pre čínskych vývozcov automobilov. Rezort sa však priamo nevyjadril, či dohoda zahŕňa ukončenie ciel až do výšky 35,3 %, ktoré EÚ uvalila na dovoz čínskych elektromobilov.
Expanzia čínskych výrobcov elektrických áut na zahraničné trhy znepokojila výrobcov automobilov v Európe a USA. Brusel na základe prešetrovania konštatoval, že čínske automobilky profitujú z neférových vládnych dotácií. S cieľom čeliť prílevu lacných áut uvalila EÚ na čínske značky clá v roku 2024. USA v tom istom roku zaviedli na elektromobily vyrobené v Číne clo až na úrovni 100 %.
Brusel sľubuje férový prístup
Brusel uviedol, že Európska komisia posúdi každú ponuku „objektívnym a spravodlivým spôsobom v súlade so zásadou nediskriminácie“ a s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Čínska obchodná komora krok EÚ privítala, pretože podľa nej v spore v oblasti elektromobilov prinesie „mäkké pristátie“.
Predaj čínskych áut v Európe rastie napriek vyšším clám. Podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) stúpol podiel automobilov vyrobených v Číne na predaji v EÚ v prvej polovici roka 2025 na 6 % z úrovne 5 % v rovnakom období roka 2024.