Označenia ako pri spotrebičoch: NOVINKA z Bruselu, autá budú musieť mať energetické štítky... Aj jazdené!

BRUSEL - Európska komisia navrhla revíziu smernice o označovaní automobilov. Autá by mali dostať jednotné energetické štítky podobné tým na domácich spotrebičoch, aby kupujúci mohli ľahšie porovnať spotrebu, emisie a dojazd vozidiel.
Autá by sa v budúcnosti mohli označovať podobne ako domáce spotrebiče. Európska komisia totiž v rámci balíka Automotive Package 2025 navrhla revíziu smernice o označovaní automobilov, ktorá má priniesť jasnejšie, jednotnejšie a pre spotrebiteľov zrozumiteľnejšie informácie priamo pri výbere vozidla. Cieľom je, aby si kupujúci vedeli jednoducho porovnať jednotlivé modely podľa spotreby energie, emisií či dojazdu – podobne ako dnes porovnávajú práčky alebo chladničky podľa energetických štítkov.
Návrh vychádza zo snahy dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a zároveň podporiť výrobcov pri plnení emisných cieľov CO2, pričom im má ponechať potrebnú flexibilitu. Po novom by sa mal zjednotiť dizajn označenia vozidiel vo všetkých členských štátoch a viac sa priblížiť systému energetických štítkov, ktorý je spotrebiteľom dobre známy.
Zmeny aj pri ojazdených autách
Štítky by už neobsahovali len údaje o spotrebe paliva a emisiách, ale aj informácie dôležité pre elektromobily a plug-in hybridy, najmä spotrebu elektrickej energie a elektrický dojazd. Zmeny sa nemajú týkať len nových osobných áut, ale aj dodávok a dokonca aj jazdených vozidiel, čím by sa informačný systém rozšíril na väčšiu časť trhu. Spotrebitelia by zároveň získali možnosť porovnávať rôzne modely naprieč značkami prostredníctvom spoločnej databázy, ktorá by sprístupňovala podrobné technické a environmentálne údaje, zatiaľ čo povinné tlačené plagáty a príručky by sa postupne zrušili.
Zmyslom nových pravidiel je poskytnúť ľuďom dostatok informácií na informované rozhodovanie pri kúpe vozidla a zároveň posilniť tlak na výrobcov, aby znižovali emisie a spotrebu. Súčasná smernica o označovaní automobilov už dnes sleduje podobný cieľ – pomáha spotrebiteľom vyberať úspornejšie autá a motivuje výrobcov znižovať spotrebu a emisie CO2 – no jej modernizácia má reagovať na nástup elektromobility, nové technológie aj potrebu zrozumiteľnej komunikácie údajov.
Európska komisia sa pritom opiera aj o odporúčania z posledných rokov, ktoré vyzývajú členské štáty využívať presnejší testovací postup WLTP a poskytovať verejnosti aj informácie o vplyve vozidiel na kvalitu ovzdušia. V praxi by tak autá mohli čoskoro niesť „energetické štítky“ podobne ako spotrebiče, čo by zásadne zmenilo spôsob, akým sa kupujúci rozhodujú pri výbere nového či jazdeného vozidla.