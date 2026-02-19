Nechutný TRAPAS pri veľkých oslavách: Starší muž pred kamerami OVRACAL prezidenta!

TCHAJ-PEJ - Taiwanský prezident Lai Ching-te musel počas posledných februárových dní hasiť virálny trapas, ktorý sa odohral počas osláv lunárneho nového roka, ktorý sa na Taiwane oslavuje v polovici februára. Starší muž po prezidentovej ľavici sa odrazu chytal za ústa, spomedzi ktorých vytryskli zvratky.
Oslava lunárneho nového roka sa počas týchto dní na Taiwane poriadne zvrtla a získala nechutný prívesok, ktorý zaiste vojde do dejín. Starší chrámový náčelník pred zrakmi prekvapených divákov, a najmä prezidenta, zvracal. "Ušlo" sa, žiaľ, aj hlave štátu.
Nevoľno prišlo šéfovi chrámu, ušlo sa aj hlave štátu
Šokujúce zábery ovládli internet a zachytávajú presne moment, keď je taiwanský líder Lai Ching-te kontaminovaný zvratkami. Túto "explóziu" zvratkov sa starší muž snažil tlmiť rukou, no len to zhoršil. Išlo o Lin Pei-huoa, hlavu Chrámu obetných obradov bojových udalostí. Tomu počas verejného vystúpenia prišlo náhle nevoľno.
Prezident Lai v červenej mikine s kapucňou si najskôr nič nevšimol. No potom predseda chrámu opakovane žmurká, zatína päste a pomaly otáča hlavu, evidentne je niečo v neporiadku. O niekoľko sekúnd neskôr si Lin priloží ruku k ústam, ale prúd zvratkov už nedokáže zastaviť.
Starší úradník sa potom odobral dozadu a oprel sa o blízky stôl. Na pomoc mu prišli asistenti.
Neskôr všetko vysvetlil samotný prezident. Prihovoril sa ľuďom a uviedol, že niekoľko členov Linovej rodiny sa nedávno nakazilo norovírusom. Linov stav sa neskôr stabilizoval. Lin sa potom ospravedlnil za narušenie a potvrdil slová prezidenta o tom, že jeho príbuzní sa nedávno nakazili norovírusom a že aj on ochorel.