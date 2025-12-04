Nedávno sa konal krst vína, ktoré do sveta uviedla kontroverzná Češka - bývalá pornoherečka Dolly Buster. Do spoločnosti prišla v dobrej nálade a perfektne nastajlovaná. David s ňou však trávil viac času ako ktokoľvek iný a zdôveril sa jej aj so svojím utrpením. „Posledný polrok sa trápim s tým, že nemám úplne ploché brucho,“ zveril sa David Key. Naschvál teda začal jedlo zvracať, až ho partner Frederik posielal na psychiatriu. Na krste s Dolly Buster vraj začal David od hladu dokonca odpadávať… Na ploché brucho mu preto Dolly poradila zdanlivo jednoduchú vec: „Veľa sexu!“ Rozhovor teda pokračoval v duchu, ako je na tom so sexuálnou aktivitou David a či potrebuje v tejto oblasti zlepšovať svoje návyky...
Okrem toho mu Dolly prízvukovala, že šoubiznis už nie je to čo voľakedy a navrhla, aby neostával na Slovensku, kde ho – ako sa posťažoval David - "vypískali" z televízie. „Všetko je tak, ako má byť… Pozdravujem BTF (Behind the Fame), pozdravujem Bianku Rumanovú, ktorá ma odtiaľ nechala podľa mňa vyraziť,“ a BTF vraj nebola jediná vec, kde kvôli nej musel skončiť. Ale ako sa vraví – všetko zlé je na niečo dobré – a David vraj dostal ponuky, aké sa určite neodmietajú...
David Key fičí na LIEKOCH, prestal sexovať: SPOVEĎ zakončil ostrým odkazom pre Bianku RUMANOVÚ! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)