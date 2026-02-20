Šialený kúsok bizarnej influencerky (†51): Do úst si dala diabolského kraba, o niekoľko hodín bola mŕtva!

MANILA - Emma Amitová bola vyše 50-ročná influencerka z Filipín, ktorý svojich fanúšikov neprestávala prekvapovať tým, čo všetko dokáže skonzumovať. Jej posledný kúsok sa jej však vymkol spod kontroly a stál ju to najcennejšie. Lekári už boli bezmocní a jej smrť neodvratná.
Prípadu sa venoval zahraničný Bangkok Post. Amitová, ktorá pôsobila už nejaký ten čas na sociálnych sieťach, si nákazu privodila konzumáciou vecí, ktoré jej a jej skupine ľudí "doplavilo" more. Amitovej bizarné stravovacie návyky boli práve oným motorom, cez ktorý naberala stále nový počet fanúšikov na internete.
Kúsok, ktorý ju stál život
Spolu s priateľmi sa na poslednom videu kameruje, ako zbierajú plody mora na ostrove Palawan, kde je aj jej domov. Všetko sa to stalo v stredu 4. februára. Tieto plody nazbierali z mangrovového lesa. Video sa dostalo na Facebook a TikTok. Partia ľudí plody uvarila, okorenila a nechýbal ani jedovatý "diabolský" krab. Amitová ho zjedla priamo na kamere pred divákmi.
Cesta na kliniku
Nasledovali hodiny utrpenia, ktoré, žiaľ, ukončila smrť. Amitová totiž ochorela a o pár hodín musela byť prevezená na miestnu kliniku. Trpela záchvatmi a pery jej zmodreli.
O niekoľko hodín bolo už aj lekárom jasné, že sa im ju nepodarí zachrániť a influencerka v stredných rokoch tak naposledy vydýchla v piatok 6. februára.
Tieto "diabolské" kraby sa vyskytujú v celom indicko-pacifickom regióne a žijú v korálových útesoch. Sú plné jedovatých látok, ktoré sa okrem iného nachádzajú aj niektorých rybách. Filipínske úrady už skôr apelovali na občanov, aby boli pri konzumácii morských plodov mimoriadne opatrní.