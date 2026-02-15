Obrovská tragédia v centre mesta! Dievča (†14) našli v kúpeľni mŕtve!

KRAKOV - Tragédia v Krakove. 14-ročné dievča zomrelo na otravu oxidom uhoľnatým, napriek okamžitej resuscitácii sa jej život nepodarilo zachrániť.
V jednom z bytov na ulici Jabłonkowskej v Krakove došlo v stredu (11. 2.) nadránom k tragédii. Małopolská hasičská služba potvrdila, že 14-ročné dievča zomrelo v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým. Nešťastie sa odohralo okolo 5. hodiny ráno, keď bola tínedžerka nájdená v bezvedomí v kúpeľni.
Podľa informácií, ktoré pre portál polsatnews.pl poskytol hovorca małopolského krajského riaditeľstva hasičského zboru Hubert Ciepły, meracie prístroje na mieste ukázali koncentráciu oxidu uhoľnatého na úrovni 70 ppm. Dievča sa podľa všetkého nadýchalo nebezpečného plynu, ktorý je bez zápachu a farby, no vo vyšších koncentráciách môže byť smrteľný. Na miesto bol privolaný aj vrtuľník Leteckej záchrannej služby. Záchranári okamžite začali s resuscitáciou, no napriek rýchlemu zásahu sa život tínedžerky nepodarilo zachrániť.
Ďalší podobný nočný zásah
Hasiči zároveň informovali, že v noci zasahovali aj v meste Kęty v okrese Oświęcim. V jednom z bytov tam pravdepodobne unikol oxid uhoľnatý z plynového ohrievača. Muž privolal pomoc po tom, čo sa jeho manželka začala cítiť zle. Do nemocnice boli pre istotu prevezení obaja rodičia aj ich 15-mesačná dcéra.
Najčastejšie príznaky otravy
- bolesť hlavy
- únava a slabosť
- nevoľnosť a zvracanie
- zrýchlený pulz
- celková malátnosť
Tragédia v Krakove je už deviatym prípadom smrteľnej otravy oxidom uhoľnatým v Malopoľsku od začiatku vykurovacej sezóny. Hasiči aj polícia opakovane apelujú na verejnosť, aby nepodceňovala riziko a zabezpečila si domácnosti detektormi CO. Odborníci pripomínajú, že pravidelná kontrola ventilácie a technického stavu vykurovacích zariadení môže zachrániť život. „Dbajte na bezpečnosť svoju aj svojich blízkych. Pravidelne kontrolujte prieduchy a vybavte domácnosť detektorom oxidu uhoľnatého,“ apelujú małopolskí hasiči.