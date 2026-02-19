Gutteres je v Indii: AI musí patriť všetkým, nie iba hŕstke vyvoleným

NAÍ DILLÍ - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok na summite o umelej inteligencii (AI) v indickej metropole Naí Dillí varoval pred rizikom, ktoré táto technológia predstavuje. Podľa jeho slov musí „AI patriť všetkým“ a jej budúcnosť nemôže byť v rukách iba zopár vyvolených. Upozornila na to agentúra AFP.
Počas svojho prejavu naliehal Guterres na zavedenie globálnych bezpečnostných opatrení na zabezpečenie dohľadu a na vytvorenie fondu v hodnote troch miliárd dolárov. Technologických magnátov vyzval, aby podporili tento fond, ktorý by zabezpečil otvorený prístup k AI pre všetkých. „Je to menej ako jedno percento ročných príjmov jednej technologickej spoločnosti. Je to malá cena za rozširovanie umelej inteligencie, z ktorého majú prospech všetci, vrátane podnikov, ktoré AI vyvíjajú,“ vyhlásil Guterres. Bez potrebných investícií by sa mohli podľa neho ešte viac prehĺbiť globálne rozdiely medzi krajinami.
„O budúcnosti umelej inteligencie nemôže rozhodovať hŕstka krajín – ani ju nemožno nechať na milosť niekoľkých miliardárov,“ uviedol Gutteres. „Ak sa to urobí správne, umelá inteligencia môže... urýchliť prelomové objavy v medicíne, rozšíriť možnosti vzdelávania, posilniť potravinovú bezpečnosť, podporiť opatrenia v oblasti klímy a pripravenosť na katastrofy a zlepšiť prístup k životne dôležitým verejným službám,“ dodal. „Môže však tiež prehĺbiť nerovnosť, zosilniť predsudky a podporiť škody,“ varoval a zdôraznil ochranu detí pred hrozbami AI. V prejave na summite tiež poznamenal, že vzhľadom na rastúce nároky AI na energiu a vodu musia dátové centrá prejsť na čistú energiu.