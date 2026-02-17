Ostré varovanie šéfa OSN: Organizácia môže čoskoro zaniknúť! Je na hranici kolapsu

NEW YORK - Finančné základy Organizácie Spojených národov sa podľa jej vedenia nebezpečne otriasajú. Generálny tajomník varuje, že bez zásadnej zmeny alebo okamžitých platieb členských štátov môže OSN prísť o likviditu už v priebehu niekoľkých mesiacov.
Dlh narastá peniaze miznú
Generálny tajomník OSN António Guterres otvorene pomenoval riziko, ktoré visí nad fungovaním organizácie. Podľa jeho slov sa OSN blíži k finančnému kolapsu, a to najmä v dôsledku neuhradených príspevkov zo strany členských krajín. Situáciu navyše zhoršujú rozhodnutia niektorých veľkých donorov obmedziť financovanie.
Ako vyplýva z listu, ktorý Guterres rozoslal všetkým 193 členským štátom a o ktorom informovala agentúra Reuters, ku koncu decembra dosiahol dlh OSN historické maximum. Nezaplatené účty sa vyšplhali na vyše 1,3 miliardy eur. Podľa výpočtov sekretariátu môže organizácia pri súčasnom vývoji vyčerpať všetky dostupné finančné rezervy už do konca tohtoročného júla.
Najostrejšie varovanie za celé roky
„Kríza sa prehlbuje. Ohrozuje realizáciu programov a smeruje k finančnému kolapsu. A v blízkej budúcnosti sa situácia ešte zhorší,“ napísal Guterres v liste adresovanom členským štátom.
Hoci generálny tajomník upozorňoval na riziká financovania OSN už v minulosti, aktuálny tón je podľa diplomatov nezvyčajne tvrdý. Prichádza navyše v čase, keď sa viaceré krajiny, vrátane Spojených štátov, od OSN politicky aj finančne vzďaľujú.
Spojené štáty cúvajú z financovania
Spojené štáty americké v poslednom období oznámili, že prestanú poskytovať dobrovoľné príspevky a zároveň obmedzia aj povinné platby do základného a mierového rozpočtu OSN. Prezident Donald Trump síce organizáciu označil za inštitúciu „s veľkým potenciálom“, podľa jeho slov ho však zatiaľ nedokázala naplniť, uviedla stanica CNN.
Práve výpadok amerických peňazí má na rozpočet OSN zásadný dopad. Podľa súčasných pravidiel sa príspevky vypočítavajú podľa veľkosti ekonomiky jednotlivých krajín. USA sa na základnom rozpočte podieľali 22 percentami, Čína približne 20 percentami.
Systém je chybný, štáty však nemenoval
Guterres vidí jadro problému nielen v neplatení príspevkov, ale aj v samotnom nastavení finančného mechanizmu OSN. V liste upozornil, že organizácia bola oficiálne informovaná o rozhodnutí niektorých členov neuhrádzať platby, ktoré tvoria významnú časť schváleného rozpočtu. Konkrétne krajiny však nemenoval.
Z interných údajov OSN však vyplýva, že samotné Spojené štáty dlhujú organizácii viac než 80 miliárd českých korún.
Buď zaplatíte alebo zmeňte pravidlá
Generálny tajomník v liste ponúkol dve možné cesty. „Buď všetky členské štáty splnia svoje záväzky a zaplatia v plnej výške a načas, alebo musia zásadne prepracovať finančné pravidlá, aby sa zabránilo bezprostrednému kolapsu,“ odkázal.
OSN sa už minulý rok pokúsila reagovať vytvorením reformnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom je znižovanie nákladov. Podľa Guterresa však problém prehlbuje aj zastaraná prax, podľa ktorej sa nevyčerpané prostriedky na konci roka vracajú členským štátom.
„Kafkovský cyklus“
Finančnú realitu organizácie Guterres prirovnal k absurdným byrokratickým situáciám zo spisov Franza Kafky. „Inými slovami, sme uväznení v kafkovskom cykle, v ktorom sa od nás očakáva, že vrátime peniaze, ktoré v skutočnosti neexistujú,“ napísal.
Či sa členské štáty rozhodnú dlh uhradiť alebo prekopú pravidlá financovania, zatiaľ nie je jasné. Isté však je, že OSN podľa vlastného vedenia vstupuje do jedného z najvážnejších finančných období vo svojej histórii.