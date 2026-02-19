Spozornite! Na Slovensku treba počítať so snežením, snehovými jazykmi aj hmlou

BRATISLAVA - Na Slovensku treba vo štvrtok počítať so snežením, snehovými jazykmi a závejmi aj s hmlou. V niektorých okresoch platia meteorologické výstrahy prvého aj druhého stupňa. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy druhého stupňa pred snežením budú v platnosti od 9.00 h až do piatka (20. 2.) v okresoch Bratislava a Pezinok. Napadnúť by mohlo 15 až 20 centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varovali meteorológovia.
Prvý stupeň výstrah pred snežením
Prvý stupeň výstrah pred snežením bude platiť najmä v južných okresoch západného a stredného Slovenska aj v okrese Košice. V týchto miestach by mohlo napadnúť 10 až 15 centimetrov snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedol ústav. Na západe krajiny si takisto treba dať pozor aj na snehové jazyky a záveje, a to najmä v podvečerných a večerných hodinách. Výstrahy prvého stupňa začnú platiť v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja na obed, v iných okresoch o 17.00 h. V platnosti zostanú predbežne do piatka. SHMÚ upozornil, že snehové jazyky a záveje môžu tvoriť problém pre dopravu.
V niektorých okresoch Prešovského kraja treba počítať vo štvrtok ráno aj s hmlou. Dohľadnosť sa zníži na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.
Cesty sú zjazdné, miestami pozor na sneh a hmlu
Cesty na Slovensku sú vo štvrtok ráno zjazdné. Miestami by si však vodiči mali dať pozor na sneh a hmlu. Kašovitý sneh s hrúbkou jeden centimeter je na vozovke úseku R3 Trstená - Tvrdošín. Čerstvý, kašovitý, utlačený aj zľadovatený sneh je i na cestách I., II. a III. triedy najmä v hornatejších častiach krajiny či na niektorých horských priechodoch. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
„Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalitách Haniska, Valaliky, Kechnec, Ďurďošík a do 100 metrov v lokalitách Košice, Stropkov, Rajec a Zdoba,“ uviedli cestári. Upozornili aj na uzáveru horského priechodu Príslop, neprejdú ním vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na horských priechodoch Donovaly a Šturec si zas treba dať pozor na padanie skál.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov. „Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta č. III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.