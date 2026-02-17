Smutná správa z USA: Vo veku 84 rokov zomrel bojovník za občianske práva Jackson

WASHINGTON - Americký černošský reverend, publicista, politik a bojovník za občianske práva Jesse Jackson v utorok zomrel vo veku 84 rokov. Informovala o tom jeho rodina, podľa ktorej zomrel v pokoji a obklopený jeho milovanými. Presnú príčinu smrti neuviedla, píše stanica NBC News a agentúra AFP.
„Náš otec bol lídrom, ktorý slúžil verejnosti – nielen pre našu rodinu, ale aj pre utláčaných, tých, ktorí nemali hlas, a prehliadaných ľudí po celom svete,“ uviedla rodina Jacksonovcov vo vyhlásení. „Jeho neochvejná viera v spravodlivosť, rovnosť a lásku povzbudila milióny ľudí a my vás žiadame, aby ste si uctili jeho pamiatku tým, že budete pokračovať v boji za hodnoty, podľa ktorých žil,“ dodala rodina.
Narodil sa v roku 1941
Pôvodným menom Jesse Louis Burns sa narodil v roku 1941 v Južnej Karolíne. V 60. rokoch minulého storočia spolupracoval s Martinom Lutherom Kingom, Jr. Podľa AFP bol prítomný pri mnohých dôležitých momentoch v boji za rasovú spravodlivosť v Spojených štátoch a dlhodobo bojoval za práva černochov. V rokoch 1984 a 1988 kandidoval na post prezidenta USA za Demokratickú stranu a hoci vo voľbách neuspel, podľa AFP dopomohol položiť základy pre zvolenie Baracka Obamu ako prvého černošského prezidenta Spojených štátov o dve desaťročia neskôr.