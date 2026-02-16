Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

Zelenskyj ocenil Berseta: Rád za zásluhy I. triedy za podporu Ukrajiny a tlak na zodpovednosť Ruska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi Rady Európy (ER) Alainovi Bersetovi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi Rady Európy (ER) Alainovi Bersetovi.
TASR

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil štátne vyznamenanie - Rád za zásluhy I. triedy - generálnemu tajomníkovi Rady Európy (ER) Alainovi Bersetovi. Oznámil to v pondelok na sociálnych sieťach.

Ukrajinský prezident sa poďakoval Bersetovi a jeho tímu za „podporu ukrajinského národa v ťažkých časoch“ v príspevku na platforme X. „Najmä za úsilie o zriadenie osobitného tribunálu pre zločiny agresie Ruska proti Ukrajine,“ pokračoval. V rámci Európy musí podľa Zelenského existovať väčšia jednota v úsilí donútiť Rusko niesť zodpovednosť za svoje činy.

„V uplynulom roku sa podarilo vyriešiť mnoho dôležitých otázok a na tento rok máme ďalšie plány. Dúfam, že budeme môcť postupovať veľmi rýchlo – ešte rýchlejšie ako minulý rok,“ dodal ukrajinský prezident.

