Do Nigérie dorazili americké jednotky: Pomôžu pri výcviku tamojšej armády

ABUJA - Približne 100 amerických vojakov pricestovalo do Nigérie, kde budú pomáhať s výcvikom domácej armády v boji proti džihádistickým skupinám, oznámilo to v pondelok vedenie ozbrojených síl tejto západoafrickej krajiny. Informuje o tom agentúra AP.
Žiadosť o pomoc
Nigérijská vláda požiadala americkú administratívu nielen o pomoc s výcvikom, ale aj technickú podporu a zdieľanie spravodajských informácií. Nigéria je pod diplomatickým tlakom Spojených štátov, keď prezident Donald Trump hovorí, že v tejto krajine dochádza k prenasledovaniu a „genocíde“ kresťanov.
Vláda najľudnatejšej africkej krajiny obvinenia z perzekúcie kresťanov odmieta. Rovnako sa vyjadrujú nezávislí analytici, ktorí poukazujú na širšie zlyhanie štátu, pokiaľ ide o zastavenie násilia džihádistov a ozbrojených gangov v slabo spravovaných vidieckych oblastiach.
Nigérijskí vojaci nebudú mať priamu operačnú úlohu
Hovorca nigérijskej armády Samaila Uba ešte pred príchodom amerických vojakov uviedol, že sa nebudú zapájať do boja a nebudú mať ani priamu operačnú úlohu. Veliteľské právomoci zostanú nigérijským silám.
USA útočili na militantov napojených na Islamský štát
Američania v decembri podnikli nálety na militantov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát v severozápadnej Nigérii. Prezident Trump po týchto útokoch pohrozil ďalšími, ak budú militanti naďalej útočiť na kresťanov v tejto krajine.
Minulý mesiac Africké velenie ozbrojených síl USA potvrdilo, že malý tím amerických vojakov sa nachádza v Nigérii a zameriava sa na podporu spravodajských služieb. Nigéria bojuje proti dlhoročnému džihádistickému povstaniu prevažne na severovýchode, kým na severozápade gangy „banditov“, ktoré nie sú motivované ideológiou, unášajú ľudí pre výkupné a plienia dediny.
V strednej časti krajiny dochádza k násilnostiam medzi prevažne kresťanskými farmármi a moslimskými pastiermi, podľa analytikov však ich príčinou nie je náboženstvo, ale prístup k ubúdajúcej pôde a zdrojom.