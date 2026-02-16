Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

OLYMPIÁDA 2026 Snowboard zavesila na klinec: Krásna olympionička vstúpila do pornobiznisu! TOTO je jej príbeh

Melo Imai vymenila snowboard za filmy pre dospelých
Melo Imai vymenila snowboard za filmy pre dospelých (Zdroj: profimedia.sk, screenshot)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

TOKIO - Ako tínedžerská hviezda mala reprezentovať Japonsko na najväčšej športovej scéne. Jeden pád však odštartoval reťaz udalostí, ktoré zmenili jej život smerom, aký by vtedy nečakala nikto.

Zázračné dieťa japonského snowboardingu

Keď sa Melo Imai objavila na Zimných olympijských hrách v Turíne, mala len 18 rokov a povesť obrovského talentu. V domácom prostredí sa o nej hovorilo ako o budúcej hviezde snowboardingu a nádeji japonského tímu na úspech v disciplíne halfpipe.

Olympijská premiéra sa však premenila na šok. Po tvrdom páde ju museli zo svahu odniesť a súťaž dokončila na poslednom mieste. Sen o veľkom výsledku sa skončil skôr, než sa stihol poriadne začať.

Tvrdá reakcia doma namiesto podpory

To, čo nasledovalo po návrate do Japonska, bolo pre mladú športovkyňu možno ešte bolestivejšie než samotná nehoda. Domáce médiá ju po 34. mieste zo 34 pretekárok označili za „plytvanie peniazmi daňových poplatníkov“ a „národnú hanbu“.

V rozhovore pre Tokyo Weekender neskôr priznala, že olympijská skúsenosť ju psychicky zlomila. Hovorila, že nešlo len o zranenie a neúspech, ale o neustály strach zo zlyhania, ktorý ju sprevádzal počas celej kariéry.

„Bola to desivá skúsenosť. Ten pocit dusenia sa, obavy, že to pokazím, som mala neustále,“ opísala.

Prudký obrat v osobnom živote

Po Turíne sa jej život vydal úplne iným smerom. Po krátkom manželstve a narodení dvoch detí začala pracovať ako hosteska v bare, neskôr sa dostala aj do prostredia sexbiznisu. Objavila sa v erotických foteniach a pornografických filmoch, čím na seba opäť pritiahla pozornosť médií – tentoraz však z úplne iných dôvodov.

V jednom zo svojich vyjadrení otvorene priznala, že po olympiáde zarábala sumy porovnateľné s vrcholovými manažérmi. Spomínala aj extravagantný životný štýl, no zároveň naznačila, že išlo o obdobie, keď hľadala vlastnú identitu.

Prísna výchova ako kľúč k pochopeniu

Korene radikálnej zmeny videla aj vo svojom detstve. V roku 2016 opísala, že vyrastala pod prísnym dohľadom otca, ktorý bol zároveň jej trénerom. Až do sedemnástich rokov mala zakázané správanie, ktoré považovala za bežné pre dievčatá jej veku – od nosenia sukní až po mejkap.

„Závidela som rovesníkom slobodu, ktorú som ja nemala. Poslúchnuť otca bolo pre mňa povinnosťou,“ uviedla. Práve vstup do sexbiznisu vnímala spätne ako moment, keď sa prestala skrývať a začala si viac veriť.

„Pomohlo mi to vystúpiť z ulity“

Imai otvorene hovorila aj o tom, že práca v tomto odvetví zmenila jej vzťah k vlastnému telu. Tvrdila, že kedysi bola hanblivá a mala potrebu sa zakrývať. Postupne však získala sebavedomie.

„Nemôžete byť plachý človek, ak robíte takúto prácu. Mne to pomohlo viac, než si ľudia myslia,“ povedala a zdôraznila, že zmena nebola len otázkou vonkajších úprav, ale najmä vnútorného nastavenia.

Návrat k športu a ďalšia kapitola

Napriek mediálnej nálepke sa napokon vrátila aj k snowboardingu. Po obnovení plného tréningu vyhrala v roku 2018 celojaponský šampionát a dokázala, že šport zo svojho života úplne nevymazala. Sen o účasti na zimnej olympiáde v Pekingu v roku 2022 sa jej však naplniť nepodaril.

V rozhovoroch z toho obdobia zdôrazňovala, že sa cíti vyrovnanejšia než kedykoľvek predtým. Odmietala hodnotenie svojho života na základe bulvárnych titulkov a tvrdila, že robí to, čo jej dáva zmysel.

Iný prístup k vlastným deťom

Dnes sa venuje aj trénovaniu a snowboard učí rôznych ľudí – vrátane vlastného syna a dcéry. Zdôrazňuje, že jej cieľom je robiť šport zábavným a zbaveným tlaku.

„Chcem, aby si to užívali. Presne opačne, než ako som to zažívala ja,“ povedala. Jej príbeh tak zostáva rozporuplnou, no výraznou kapitolou japonského športu aj popkultúry.

Viac o téme: OlympiádaPornopriemyselSnowboardMelo Imai
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Manžel ju sleduje pri
Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita
Zaujímavosti
Vesmírny UNIKÁT: Môže astronautka
Vesmírny UNIKÁT: Môže astronautka otehotnieť BEZ STYKU? Expert z NASA opísal scenár, pri ktorom tuhne krv v žilách!
Zaujímavosti
PORNOškandál! S priateľkou si
PORNOškandál! S priateľkou si užívali romantickú noc: VIDEO skrytej kamery z hotela našiel na internete
Zahraničné
FOTO Česká pornoherečka Diana Gold
ŠOKUJÚCE ODHALENIE Česká modelka z filmov pre dospelých DOHADZOVALA Epsteinovi MLADÉ dievčatá!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gruzínsko veľmi dobre pozná cenu mieru, uviedla ministerka zahraničných vecí Gruzínska Maka Bočorišviliová
Gruzínsko veľmi dobre pozná cenu mieru, uviedla ministerka zahraničných vecí Gruzínska Maka Bočorišviliová
Správy
Slovensko podporuje ambíciu Gruzínska stať sa členom EÚ, uviedol Juraj Blanár
Slovensko podporuje ambíciu Gruzínska stať sa členom EÚ, uviedol Juraj Blanár
Správy
Do prevádzky SAD Prešov uvádzame 11 nových autobusov, uviedol riaditeľ Handzo
Do prevádzky SAD Prešov uvádzame 11 nových autobusov, uviedol riaditeľ Handzo
Správy

Domáce správy

TEST OSOBNOSTI V akom
TEST OSOBNOSTI V akom športe by si mohol súťažiť na olympiáde?
hashtag.sk
Ilustračné foto
Výstraha pre Bratislavu: Očakáva sa sneženie, spadne až 5 cm snehu
Domáce
FOTO Súčinnosť HZS pri dopravnej
Horskí záchranári zasahovali: Auto sa prevrátilo pod Martinskými hoľami, dve ženy utrpeli zranenia
Domáce
ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA v dome plnom detí: Maroša (†53) našli zavraždeného. Mrazivé zistenia, čo sa stalo
ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA v dome plnom detí: Maroša (†53) našli zavraždeného. Mrazivé zistenia, čo sa stalo
Martin

Zahraničné

Symbol zamilovaných ešte vcelku.
Slávny skalnatý oblúk lásky je zničený: Zrútil sa počas búrky! Presne na Valentína
Zahraničné
Melo Imai vymenila snowboard
OLYMPIÁDA 2026 Snowboard zavesila na klinec: Krásna olympionička vstúpila do pornobiznisu! TOTO je jej príbeh
Zahraničné
Bomba letí vo vzduchu
Hamas údajne spustil útok na Izrael rozoslaním emotikonov
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zelenskyj ocenil Berseta: Rád za zásluhy I. triedy za podporu Ukrajiny a tlak na zodpovednosť Ruska
Zahraničné

Prominenti

Ilustračné foto
Filmový svet SMÚTI: Zomrel herec (†95) známy z Krstného otca
Zahraniční prominenti
Marek Majeský a Kristína
Turjanová v tom má jasno: Toto je KRÁĽ VTIPOV medzi slovenskými hercami!
Domáci prominenti
Angelina Jolie
BYE, BYE AMERIKA: Angelina Jolie má toho plné zuby, krajinu nadobro OPÚŠŤA možno už V JÚLI!
Zahraniční prominenti
Šokujúci ROZCHOD slovenského herca:
Šokujúci ROZCHOD slovenského herca: Po 4 rokoch je KONIEC... Ona má už INÉHO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Väčšina ľudí sa miluje
Väčšina ľudí sa miluje v NESPRÁVNU hodinu: Odborník varuje pred CHYBOU, ktorá ničí váš výkon! Kedy je ideálny čas?
Zaujímavosti
5 potravín, ktoré odborníci
5 potravín, ktoré odborníci na dlhovekosť jedia každý týždeň: Jedzte ich aj vy
vysetrenie.sk
Žiadny pokoj, ale čistá
Žiadny pokoj, ale čistá BOLESŤ: Šokujúca spoveď o tom, čo v SKUTOČNOSTI cítite, keď vás lekári OŽIVUJÚ!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Prezradil NAJVÄČŠIE rodinné tajomstvo? Celé detstvo bolo veľké KLAMSTVO! Dedko nebol poctivý pracant, ale MAFIÁN
Zaujímavosti

Dobré správy

Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk

Ekonomika

MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!

Šport

ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Viktória Čerňanská atakovala svoje maximum: Strhujúca dráma o zlato a dve medaily pre USA
ZOH 2026 Viktória Čerňanská atakovala svoje maximum: Strhujúca dráma o zlato a dve medaily pre USA
Slováci na ZOH 2026
Po debakli od Hanckovho Atlética ďalšia facka: Barcelona senzačne zlyhala a prenechala trón Realu
Po debakli od Hanckovho Atlética ďalšia facka: Barcelona senzačne zlyhala a prenechala trón Realu
La Liga
ZOH 2026 Kanada – Švajčiarsko: Online prenos zo semifinále hokejového turnaja žien
ZOH 2026 Kanada – Švajčiarsko: Online prenos zo semifinále hokejového turnaja žien
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy

Kariéra a motivácia

Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Zaujímavé pracovné ponuky
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
Získaj prácu
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Výber receptov
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Cestoviny

Technológie

Lockheed Martin práve otestoval raketu s dlhším doletom, ktorá funguje ako strategický kompromis. Nepriatelia sa pri nej zapotia
Lockheed Martin práve otestoval raketu s dlhším doletom, ktorá funguje ako strategický kompromis. Nepriatelia sa pri nej zapotia
Armádne technológie
Poľské stíhačky FA-50 konečne dostali ostré rakety vzduch-vzduch, stále však ide len o prechodné riešenie
Poľské stíhačky FA-50 konečne dostali ostré rakety vzduch-vzduch, stále však ide len o prechodné riešenie
Armádne technológie
Nový liek v preklinických testoch viedol k úbytku hmotnosti až o 31 %. Navrhla ho umelá inteligencia
Nový liek v preklinických testoch viedol k úbytku hmotnosti až o 31 %. Navrhla ho umelá inteligencia
Veda a výskum
„Americké stíhačky F-35 možno jailbreaknúť podobne ako iPhone,“ hovorí holandský minister obrany Gijs Tuinman
„Americké stíhačky F-35 možno jailbreaknúť podobne ako iPhone,“ hovorí holandský minister obrany Gijs Tuinman
Armádne technológie

Bývanie

Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie

Pre kutilov

Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sú magnetom na lásku: Partnerov priťahujú bez akejkoľvek námahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú magnetom na lásku: Partnerov priťahujú bez akejkoľvek námahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Melo Imai vymenila snowboard
Zahraničné
OLYMPIÁDA 2026 Snowboard zavesila na klinec: Krásna olympionička vstúpila do pornobiznisu! TOTO je jej príbeh
Ploďte deti a možno
Zahraničné
Ploďte deti a možno dostanete herný HIT úplne zadarmo: Výrobca spustil skutočne bizarnú kampaň!
Vladimir Putin
Zahraničné
Šokujúce slová priamo v ruskej televízii: Expert si dovolil naozaj veľa! Ostrá kritika Putina a varovanie
Lovci pedofilov chytili do
Zahraničné
Poriadny úlovok lovcov pedofilov: Do siete sa im podarilo chytiť aj policajta! Vydávali sa za 14-ročné dievča

Ďalšie zo Zoznamu