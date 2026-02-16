Hamas údajne spustil útok na Izrael rozoslaním emotikonov

TEL AVIV - Palestínske militantné hnutie Hamas použilo emotikony na to, aby svojim bojovníkom 7. októbra 2023 signalizovalo spustenie útoku na Izrael, uviedla v pondelok izraelská televízna stanica N12. Informuje o tom agentúra DPA.
Emotikony v mobiloch elitnej jednotky Nuchba
Z reportáže vyplýva, že emotikony našli v mobilných telefónoch patriacich príslušníkom elitnej jednotky Nuchba, ku ktorým sa Izraelčania dostali deň po masakre. Podrobnosti, o aké emotikony presne išlo, zverejnené neboli. Televízia ako svoj zdroj označila izraelskú armádu, jedna z jej hovorkýň však správu nedokázala bezprostredne potvrdiť, píše DPA.
Militanti z Hamasu a iných extrémistických skupín zabili v Izraeli pri spomenutom masakri v októbri 2023 viac než 1200 ľudí a 250 ďalších odvliekli do Pásma Gazy. Bezprecedentný útok následne vyvolal vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Palestínske ministerstvo zdravotníctva, spravované militantným hnutím, tvrdí, že v tejto vojne zahynulo viac než 72.000 Palestínčanov.
Emotikony poslali bojovníkov k vybaveniu
Noviny The Jerusalem Post uviedli, že bojovníci Hamasu sa po tom, čo dostali signál prostredníctvom emotikonov, presunuli do mešít alebo na iné určené miesta v Pásme Gazy. Tam dostali pokyny, aby si vyzdvihli bojové vybavenie - buď z domu, alebo z tzv. „bojových vakov“. V rámci príprav na masaker sa útočníci z Hamasu vybavili aj izraelskými SIM kartami, informoval spravodajský portál ynet.
Médiá tvrdia, že izraelská domáca spravodajská služba Šin Bet v predvečer 7. októbra zaznamenala, že v Pásme Gazy bolo aktivovaných niekoľko desiatok SIM kariet vrátane izraelských. Šin Bet následne informoval vojenskú spravodajskú službu, ale po konzultáciách dospeli k záveru, že nejde o nezvyčajný incident. Stanica N12 uviedla, že emotikony boli odoslané aj počas dvoch predchádzajúcich pokusov o útok Hamasu, ktoré sa však napokon neuskutočnili.