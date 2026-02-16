MIMORIADNE Ďalšie železničné nešťastie! Vykoľajil sa vlak, na koľaje spadla lavína: Prebieha záchranná akcia

BRIG - V pondelok ráno došlo vo švajčiarskom kantóne Valais k vážnemu železničnému nešťastiu. Na trati medzi Goppensteinom a Brigom vykoľajil vlak, pričom podľa prvých informácií utrpelo zranenia viacero ľudí. Železničná linka bola okamžite uzavretá a na mieste stále prebieha zásah záchranných zložiek. Úrady zároveň pracujú na presnom objasnení okolností nehody.
Akualizované 10:40 Polícia vo Valais neskôr informovala, že z regionálneho vlaku bolo zatiaľ evakuovaných približne 30 ľudí. Na mieste zasahujú vrtuľníky a záchranné zložky. Podľa aktualizovaných informácií sila snehu údajne vytlačila niekoľko vagónov zo železničnej trate, čo spôsobilo, že sa vlak čiastočne vykoľajil a zablokoval trasu.
K vykoľajeniu došlo približne o siedmej hodine ráno v blízkosti stanice Goppenstein, ako potvrdila polícia prostredníctvom oficiálnych kanálov. Vo vlaku sa v tom čase nachádzalo približne osemdesiat cestujúcich. Záchranári dorazili na miesto veľmi rýchlo a polícia avizovala, že ďalšie podrobnosti poskytne v priebehu dňa. Železničná trať Frutigen–Brig je uzavretá a podľa doterajších informácií zostane mimo prevádzky minimálne do 16. hodiny, pričom cestujúci musia počítať s výraznými meškaniami a rušením spojov, píše miestny portál Blick.
Prvé zistenia naznačujú, že príčinou nehody bola lavína, ktorá zasiahla koľaje. Túto informáciu potvrdili aj Švajčiarske spolkové železnice, ktoré zároveň upozornili, že obmedzenia na trati by mohli pretrvať až do nasledujúceho dňa do štvrtej hodiny ráno. Odborníci teraz posudzujú rozsah poškodenia železničnej infraštruktúry a zisťujú stav osôb, ktoré boli vo vlaku. Vyšetrovanie pokračuje, aby bolo možné presne zrekonštruovať priebeh udalostí.
V regióne Goppenstein došlo k lavíne už vo štvrtok, no vtedy sa incident obišiel bez zranení. Federálny úrad pre cestnú dopravu Astra vtedy podľa stanice SRF označil situáciu za extrémnu. Jeho hovorca uviedol, že lavínu plánovali kontrolovane odstřeliť až popoludní, no masa snehu sa uvoľnila skôr, než sa očakávalo.