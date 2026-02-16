Pri Trenčíne neodhrabané? Policajti chytili opitého cestára: Ignoroval výzvy, skončil v priekope!

TRENČÍN - Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Šesťdesiatdvaročný vodič nákladného automobilu vykonával cestárske práce, nereagoval na výzvy polície na zastavenie vozidla a havaroval. V dychu mal alkohol. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Koncom minulého týždňa vo večerných hodinách policajná hliadka z Trenčína zastavovala nákladný automobil, ktorý vykonával cestárske práce. Na opakované výzvy na zastavenie vodič nereagoval a pokračoval v jazde. Následne s vozidlom zišiel z cesty do priekopy.
Po dopravnej nehode podrobili vodiča dychovej skúške, v dychu mu namerali najskôr 1,85, pri opakovanej skúške 2,23 promile alkoholu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu. Na vozidle vznikla škoda približne 5000 eur.