Rakúska polícia rozložila skupinu telefonických podvodníkov, pôsobila aj na Slovensku

St.PÖLTEN/VIEDEŇ – Rakúski kriminalisti v spolupráci so zahraničnými kolegami objasnili sériu podvodných telefonátov so spôsobenou škodou 4,8 milióna eur. Podľa pondelkového oznámenia vyšetrovali od začiatku minulého roka 23 obvinených z Poľska, Česka, Nemecka, Slovenska, Srbska a Španielska a 17 z nich zadržali. Informuje o tom agentúra APA a denník Kronen Zeitung.
Pri dlhotrvajúcom vyšetrovaní rozbili telefonické „centrá“ vo Viedni a v českom Brne, ktoré vypátrali vďaka informáciám od slovenských úradov. Miesta činu sa nachádzali prakticky vo všetkých rakúskych spolkových krajinách, obvinení pôsobili aj na medzinárodnej úrovni, napríklad na Slovensku, v Nemecku či Poľsku. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner označil podvodné telefonáty za „obzvlášť zákerné". Na tlačovej konferencii zdôraznil, že zneužívajú dôveru v štátne orgány ako polícia a justícia a tiež v lekárov alebo finančné inštitúcie.
K výraznému nárastu telefonických podvodov s „falošnými policajtmi“ došlo podľa Karnera pred zhruba štyrmi rokmi. Páchatelia pri nich cielene využívajú núdzovú situáciu obetí a často sa od nich snažia získať vysoké sumy peňazí. V prípade podvodných telefonátov rakúska polícia v roku 2025 eviduje 90 dokonaných skutkov a 329 nahlásených pokusov o podvod. Skutočný počet prípadov je však zrejme výrazne vyšší, pretože obete ich z hanby nenahlasujú, domnievajú sa vyšetrovatelia.