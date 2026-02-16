ZVRAT v prípade útoku medvedice: Polícia začala trestné stíhanie pre prečin PYTLIACTVA!

BRATISLAVA - Útokom medvedice na dvoch mužov pri Ružomberku, pri ktorom mali zviera zastreliť krátkymi guľovými zbraňami, rieši enviropolícia. Vyšetrovateľ zároveň začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva.
Na útok upozornil v nedeľu večer štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Napadnutý muž podľa jeho slov útok oznámil z nemocnice, kde ho s viacerými tržnými ranami a záhryzmi priviezol syn. "Na mieste, ktoré určil syn poškodeného bola nájdená usmrtená medvedica. V okolí sa nachádzali viaceré stopy a krv, ktoré nasvedčovali o zápase medveďa s človekom. Medvedica mala v sebe niekoľko strelných rán a pri bližšej obhliadke bola u nej zistená laktácia. Po dôkladnej obhliadke okolitého terénu bol pod skalným bralom nájdený brloh," uviedol. Tvrdí, že muži sa mali v danej lokalite v lese nachádzať kvôli tomu, že vykonávali kontrolu ťažby.
Medvedica mala podľa štátneho tajomníka na dvojicu zaútočiť náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou. Poškodený muž sa mal brániť a viackrát na ňu vystreliť, otcovi na pomoc pribehol syn, ktorý na medvedicu tiež strieľal, pričom si mal dávať pozor, aby nezasiahol otca.
Útokom sa zaoberá enviropolícia
Útokom sa už zaoberá vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Zároveň bolo začaté trestné stíhanie pre prečin pytliactva. Ako informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová, vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony aktuálne nie je možné poskytnúť viac informácií.
PR manažérka Národného parku Veľká Fatra Veronika Šimková uviedla, že k útoku medvedice na mužov došlo v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová, približne vo výške 900 metrov nad morom. „Do mestskej časti Ružomberka Hrboltová sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Päťdesiatšesťročný muž bol s otvorenou ranou na zápästí a poraneniami na tele prevezený do nemocnice v Ružomberku,“ spresnila Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok Nikola Bystričanová potvrdila, že pacient je v stabilizovanom stave.
Na mieste udalosti bol vykonaný terénny výjazd v spolupráci s príslušníkmi obvodného oddelenia Policajného zboru Ružomberok a poľovníckym hospodárom. „Na mieste bola nájdená usmrtená medvedica so strelnými poraneniami. V okolí sa nachádzali stopy zápasu. Pri obhliadke bolo zistené, že medvedica bola dojčiaca. V blízkosti miesta udalosti bol následne identifikovaný brloh s tromi mláďatami, ktoré boli odobraté pracovníkmi Zásahového tímu Fatra a bola im poskytnutá potrebná starostlivosť,“ doplnili z NP Veľká Fatra.
Dodali, že kadáver bol ponechaný na mieste pre potreby ďalšieho vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s podozrením na konanie v krajnej núdzi a usmrtenie chráneného živočícha. „Prípad je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine bude situáciu naďalej monitorovať a v súčinnosti s príslušnými orgánmi postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ podotkli.