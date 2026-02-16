Navaľného matka chce spravodlivosť: Žiada potrestanie ľudí zodpovedných za smrť jej syna

MOSKVA - Matka nebohého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v pondelok ocenila posudok piatich európskych krajín, ktoré cez víkend vyhlásili, že jej syna vo väzení pred dvomi rokmi otrávili. Osoby zodpovedné za tento čin by mali byť podľa nej potrestané, píše agentúra AFP.
Navaľnyj zomrel v ruskej väznici za nejasných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu. Ministerstvá zahraničných vecí Nemecka, Británie, Holandska, Švédska a Francúzska vydali v sobotu spoločné vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že Navaľnyj bol údajne otrávený epibatidínom, toxínom získaným z kože jedovatej šípovej žaby žijúcej v Ekvádore. Tento záver je založený na analýze biologických vzoriek odobratých z tela Navaľného. „Potvrdzuje to to, čo sme vedeli od samého začiatku. Vedeli sme, že náš syn vo väzení iba tak nezomrel, bol zavraždený,“ povedala Navaľného matka novinárom.
Rusko obvinenia poprelo
„Myslím si, že to nejaký čas potrvá, ale zistíme, kto to urobil. Samozrejme, že chceme, aby sa tak stalo v našej krajine, a chceme, aby spravodlivosť zvíťazila,“ dodala. Rusko tieto obvinenia poprelo už v sobotu. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová ich pre agentúru TASS označila za „dezinformačnú kampaň Západu“. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento postoj zopakoval aj v pondelok. „Samozrejme, tieto obvinenia neakceptujeme. Nesúhlasíme s nimi. Považujeme ich za zaujaté a ničím nepodložené,“ vyhlásil.
Podľa reportéra AFP v pondelok ráno navštívili Navaľného hrob na Borisovskom cintoríne v Moskve desiatky ľudí, vrátane zahraničných diplomatov. Niektorí z nich mali tváre prekryté maskami alebo šálmi. Ruské úrady označili Navaľného a jeho organizáciu za „extrémistov“ ešte pred jeho smrťou a každý, kto spomenie jeho meno alebo jeho exilovú protikorupčnú nadáciu, môže byť stíhaný, poznamenala AFP.