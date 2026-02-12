Maďarsko dostalo 10 miliárd z eurofondov: Bude ich musieť vrátiť?

LUXEMBURG/BUDAPEŠŤ - Maďarsku v decembri 2023 nemalo byť z fondov Európskej únie vyplatených desať miliárd eur, ktoré boli dovtedy zmrazené pre obavy o stav jeho právneho štátu. Uviedla to vo štvrtok generálna advokátka Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) Tamara Čapetová a súd vyzvala na anulovanie rozhodnutia Európskej komisie (EK), píše o tom agentúra AFP.
Európsky parlament (EP) po uvoľnení eurofondov pre Maďarsko vo výške desať miliárd eur Komisiu zažaloval. Obvinil ju z toho, že podľahla tlaku maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v tom čase blokoval európsku pomoc Ukrajine. Podľa EP Maďarsko nesplnilo podmienky právneho štátu, ktorými EK rozmrazenie fondov podmienila. Čapetová sa vo svojom stanovisku pred Súdnym dvorom EÚ postavila na stranu EP a vyhlásila, že by mal „zrušiť napadnuté rozhodnutie Komisie“, ktoré bolo vykonané „bez akéhokoľvek vysvetlenia“. „Komisia nesmie vyplatiť finančné prostriedky EÚ členskému štátu, kým v ňom nenadobudnú účinnosť požadované legislatívne reformy a nezačnú sa účinne uplatňovať,“ doplnila. Stanovisko generálnej advokátky nie je záväzné, no podľa agentúry AFP naň súd často prihliada. Rozhodnutie by malo byť vydané v nasledujúcich mesiacoch. EK v odpovedi na otázky AFP uviedla, že stanovisko Čapetovej „berie na vedomie“, a bránila sa, že je rozhodnutie bolo „založené na dôkladnom posúdení“ reforiem v Maďarsku.
Nemecký europoslanec Daniel Freund v súvislosti so stanoviskom generálnej advokátky hovoril o „dobrom dni pre právny štát“ a predpovedal, že ak súd rozhodnutie EK zruší, bude to pre Orbána „finančná katastrofa“. Politický riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán obvinil EÚ zo snahy vydierať Budapešť pre jej opozíciu voči vstupu Ukrajiny do 27-členného bloku. EÚ drží zmrazených ešte ďalších 18 miliárd eur určených pre Maďarsko, kým sa v krajine nevyriešia ďalšie problémy vrátane korupcie a obmedzovania práv komunity LGBTQ.