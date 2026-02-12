Razie u bývalého nórskeho premiéra! Polícia prehľadala nehnuteľnosti kvôli Epsteinovi

OSLO - Nórska polícia vo štvrtok prehľadala nehnuteľnosti patriace bývalému premiérovi Thorbjörnovi Jaglandovi v rámci vyšetrovania jeho väzieb na nebohého odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, oznámil jeho advokát Anders Brosveet. Informuje agentúra AFP.
Brosveet vo vyhlásení uviedol, že polícia so špecializovanou jednotkou Okokrim zameranou ekonomickú trestnú činnosť „momentálne vykonáva prehliadky Jaglandovho bydliska a rekreačných nehnuteľností.“ Medzičasom polícia potvrdila vykonanie prehliadok v Jaglandovej rezidencii v Osle a v dvoch nehnuteľnostiach v Risore a Raulande v južnom Nórsku. Polícia minulý týždeň oznámila, že začala vyšetrovanie pre podozrenie zo „závažnej korupcie“ voči bývalému premiérovi v súvislosti s jeho väzbami na amerického finančníka.
Meno bývalého premiéra sa objavilo v spisoch o Epsteinovi, ktoré koncom januára zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa týchto dokumentov Jagland alebo aj jeho príbuzní sa u Epsteina zdržiavali v rokoch 2011 - 2018. Jagland bol predsedom nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a neskôr v rokoch 2009 až 2019 generálnym tajomníkom Rady Európy. V období od januára 2009 do marca 2015 zároveň predsedal výboru, ktorý vyberá laureáta Nobelovej ceny za mier. Rada Európy mu v stredu odobrala imunitu.