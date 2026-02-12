Olympiáda 2026 Bizarná kauza francúzskej hviezdy: Karma neexistuje? Simonová berie medaily, jej obeť sa zrútila!

ANTERSELVA – Francúzska biatlonistka Julia Simonová prežíva na zimnej olympiáde v Taliansku rozprávkový návrat na vrchol. S dvoma zlatými medailami na krku by mala byť miláčikom národa, no realita je oveľa temnejšia. Jej triumf totiž sprevádza pachuť bizarného škandálu s kradnutými kreditnými kartami vlastných kolegýň, za ktoré skončila pred súdom. Kým Simonová berie slávu, jej okradnutá rivalka zažíva športové aj osobné peklo.
Prípad, ktorý šokoval biatlonový svet, praskol v lete 2023. Ukázalo sa, že Julia Simonová, majiteľka veľkého glóbusu a desiatich titulov majsterky sveta, zneužila bankové karty svojej tímovej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej a jedného člena realizačného tímu. Online nákupy presiahli sumu 2-tisíc eur.
Hoci Simonová najprv tvrdila, že ide o krádež identity, dôkazy v jej mobile (fotografie cudzích kariet) ju usvedčili. Pred súdom v Albertville napokon šokovala svojou obhajobou. „Priznávam obvinenia, ale nepamätám si, že by som ich spáchala. Je to ako výpadok mysle. Pre moje konanie neexistuje finančná motivácia,“ tvrdila biatlonistka, ktorá si za svoje činy vyslúžila trojmesačnú podmienku a mastné pokuty.
Rozbitý tím a „špinavá“ atmosféra
Hoci Simonová po krátkom dištanci dostala šancu štartovať na ZOH 2026, atmosféra vo francúzskom tíme je na bode mrazu. Kolegyňa Lou Jeanmonnotová otvorene hovorí o „ťažkej atmosfére“ a zákopovej vojne. Najhoršie však dopadla priamo poškodená – Justine Braisazová-Bouchetová. Nielenže ju okradla blízka osoba, ale na sociálnych sieťach čelila útokom fanúšikov, že si celú kauzu vymyslela, aby Simonovú potopila.
Paradoxne, kým Simonová v stredu brala individuálne zlato, jej obeť psychicky „vybuchla“ na strelnici, minula osem terčov a skončila na hlbokom 80. mieste. V novinárskej zóne vtedy zaznelo mrazivé: „Karma neexistuje,“ upozornil český portál iDnes.
Simonová po prejazde cieľom víťazne zdvihla prst k ústam, čím chcela umlčať kritikov. Do kamier Eurosportu neskôr neskrývala hnev a frustráciu z toho, že médiá stále vyťahujú jej minulosť.
„Úprimne povedané, teraz by som si priala, aby ste ma nechali na pokoji. V utorok som si znova prečítala pár vecí, ktoré neboli príjemné. Myslím, že som dokázala, že sem patrím,“ vyhlásila dvojnásobná zlatá medailistka z Milána. Napriek zlatému lesku medailí tak zostáva francúzsky tím hlboko rozdelený.