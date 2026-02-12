Polícia pátra po 32-ročnom Denisovi Belcákovi z Trnavy obvinenom z podvodu

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
TRNAVA - Polícia pátra po 32-ročnom Denisovi Belcákovi z Trnavy, ktorý je obvinený zo spáchania pokračovacieho prečinu podvodu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj jeho fotografiu.
Ako uviedla, na muža vydal príkaz na zatknutie Okresný súd Trnava. „Ak ste mladého muža niekde videli, prípadne máte akékoľvek informácie o jeho súčasnom pobyte, kontaktujte nás na bezplatnom čísle 158 alebo sa dostavte na ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru,“ vyzvala polícia verejnosť.
Denis Belcák (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)