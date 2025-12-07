Samoobslužné pokladne VYTOČILI zákazníka: Odmietam robiť pokladníka zadarmo! REAKCIA obchodu

BRATISLAVA - Samoobslužné pokladne v IKEA vyvolali búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach. Zákazníka rozčúlilo, že v obchode fungovali iba samoobslužné predajne a musel si blokovať tovar sám. Spoločnosť IKEA reaguje, že 85 % zákazníkov uprednostňuje tento spôsob platby a negatívne reakcie v predajni neevidujú vo výraznej miere.
Samoobslužné pokladne sú už súčasťou takmer každého veľkého obchodu. Mnohým ľuďom urýchľujú čas pri malom nákupe alebo siahnu po nich, keď potrebujú nákup rýchlo vybaviť a nečakať v dlhých radoch pri pokladni. No je tu aj druhý tábor, ktorý samoobslužné pokladne neschvaľuje. Na sociálnej sieti sa na stránke Nekŕmte nád odpadom objavil rozhorčený príspevok jedného zo zákazníkov obchodu IKEA, ktorý tam podľa jeho slov tam odmieta robiť pokladníka zadarmo.
"Keď som upozornil, že nechcem blokovať tovar, pretože nie som zamestnanec IKEA, odpoveďou bol len zhovievavý úsmev," opisuje svoju skúsenosť a pýta sa, kam sa spoločnosť posúva. "O pár mesiacov si možno budú zákazníci sami vykladať tovar do regálov. Firmy šetria, ľudia platia svojím časom," neodpustil si narážku.
Príspevok vzbudil stovky reakcií. Kým niektorí tento trend vnímajú pozitívne a nevidia v tom problém, iní odporúčajú bojkot a v prípade nespokojnosti tam nenakupovať."Všetko je to preto, lebo to chceli ľudia. Každý chcel samoobslužné pokladne a zrazu na nich každý nadáva," znie jeden z komentárov."Len si tu svoju frustraciu nevybíjaj na predavačkach. Buď tam prestan nakupovať, alebo napíš na vedenie," zareagovala iná Slovenka.
IKEA reaguje
O stanovisko k predmetnej situáciu sme požiadali samotnú spoločnosť IKEA. "V dlhodobom horizonte vidíme, že zákazníci prirodzene uprednostňujú samoobslužné pokladne – ešte pred akýmkoľvek naším zásahom tvorili približne 70 % všetkých nákupov. Od septembra sme počas pracovného týždňa v určitých hodinách otvorili iba samoobslužné pokladne, čo viedlo k ďalšiemu zrýchleniu obsluhy," reaguje pre Topky.sk hovorkyňa a koordinátorka komunikácie IKEA Nicol Richterová, podľa ktorej ich v súčasnosti využíva približne 85 % zákazníkov, pretože ide o najrýchlejší spôsob platenia s minimálnym čakaním.
"Rozumieme, že zmeny môžu vyvolať diskusiu, a preto venujeme každej spätnej väzbe pozornosť. Naši zamestnanci sú v predajni vždy prítomní pri samoobslužných pokladniach, pripravení pomôcť a v prípade potreby zákazníkovi tovar aj nablokovať," dodáva Richtoráva s tým, že sledujú aj spokojnosť zákazníkov a pri zvýšení podielu samoobslužných pokladní o 15 % zaznamenali skôr rast spokojnosti – čakacie časy sú minimálne. "Aktuálne máme náš index spokojnosti, tzv. HCS (Happy Customer Score) na úrovni 92 %, čo je druhý najvyšší výsledok spomedzi všetkých krajín na svete v rámci IKEA," pokračuje.
Podľa jej slov negatívne reakcie v predajni neevidujú vo výraznej miere, ale naopak, zákazníci oceňujú rýchlosť a jednoduchosť procesu. "Popritom stále pracujeme na zlepšovaní priestorového usporiadania pokladní, aby bol celý proces nákupu ešte pohodlnejší. Určite nemáme ambíciu fungovať bez zamestnancov. Ľudia zostávajú kľúčovou súčasťou nášho fungovania a naša obsluha ostáva zákazníkom plne k dispozícii," dodáva Richterová.
Hovorkyňa pripomína, že IKEA má aj službu Skenuj a nakupuj, ktorá umožňuje zákazníkom skenovať tovar už počas nákupu v ich aplikácii a pri pokladni len zaplatiť. "Túto možnosť aktuálne využíva takmer 17 % našich zákazníkov a záujem neustále rastie. Služba výrazne skracuje čas pri pokladni a je jedným z najobľúbenejších spôsobov platenia," približuje hovorkyňa s tým, že cieľom spoločnosti je, aby bol nákup v IKEA čo najrýchlejší, najjednoduchší a pre zákazníkov čo najpohodlnejší.