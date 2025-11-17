Rekordná balíková sezóna je za dverami: Kuriéri hlásia dvojnásobný nápor! Týmto chybám sa vyhnite

BRATISLAVA – Najsilnejšie obdobie roka pre doručovacie služby sa začína už v prvej polovici novembra. Black Friday sa zmenil na mesačný maratón a spolu s vianočnými nákupmi vytvára každoročne extrémny tlak na kuriérov, depá a výdajné miesta. Prepravné spoločnosti hovoria o rekordných objemoch, posilnených kapacitách a upozorňujú, že zákazníci by tento rok nemali riskovať nákupy na poslednú chvíľu.
Prepravné spoločnosti sa zhodujú, že nárast zásielok prichádza každým rokom skôr. Aj tentoraz sa zvýšená aktivita začala prejavovať už začiatkom novembra. Môže za to fakt, že Black Friday sa už dávno neobmedzuje na jediný deň – e-shopy postupne spúšťajú zľavy počas celého mesiaca, čo automaticky zvyšuje tlak na logistiku.
Packeta pre Topky potvrdila, že v porovnaní s bežným obdobím očakáva vo vrcholových týždňoch viac ako dvojnásobný nárast počtu zásielok. „Zvýšený počet objednávok sa už prejavuje. Tak ako minulý rok, aj v roku 2025 očakávame rekordný počet zásielok,“ uviedla spoločnosť. Podobný trend dlhodobo pozoruje aj Slovenská pošta, ktorá najvyššiu záťaž eviduje v mesiacoch október až december. Vlani v tomto období spracovala viac než tri milióny balíkov.
Kapacity sa zvyšovali celý rok
Väčšina kuriérskych spoločností rieši sezónu s predstihom. Posilňujú počet kuriérov, rozširujú siete výdajných miest a zvyšujú kapacitu depo pri veľkých mestách. Packeta napríklad počas roka výrazne rozšírila sieť samoobslužných boxov. „Navýšili sme kapacitu o viac ako 40 %. Aktuálne disponujeme takmer 2 600 Z-BOX-ami s viac ako 210 000 schránkami,“ uviedla spoločnosť. Na východnom Slovensku otvorila aj nové depo v Novej Polhore.
Slovenská pošta v posledných sezónach posilňuje vybavovanie balíkov najmä cez svoje BalíkoBOXy, ktoré ponúkajú až 18 dní úložnej lehoty. Pošta zároveň pripomína, že vianočné obdobie je pre ňu kritické z hľadiska úspešnosti doručovania, keďže zákazníci sú citlivejší na každý sklz.
Kde vznikajú problémy?
Preťaženosť sietí sa v predvianočných týždňoch prejavuje rôznymi spôsobmi. Najčastejším problémom je stále ľudský faktor – nezastihnuteľní adresáti a neúplné kontaktné údaje. Slovenská pošta upozorňuje, že medzi najčastejšie dôvody neúspešného doručenia patria nezastihnutie adresáta, chýbajúci telefón alebo odmietnutie zásielky. Kvalita doručovania bola vlani v sezóne na úrovni 94 %, pričom úspešné doručenie dosiahlo 85 %.
Packeta sa zas stretávala s problémom preplnených boxov. „Popularita Z-BOXov pri 4 % prípadov spôsobovala, že zásielka nebola doručená do boxu na prvý pokus,“ uviedla firma. Zákazníci si preto po novom môžu určiť v aplikácii až päť obľúbených boxov, do ktorých chcú zásielku presmerovať.
Pošta okrem toho pripomína aj časté chyby pri balení – najmä pri krehkom tovare, ktorý musí byť dostatočne chránený a pevne zabalený.
Ako sa vyhnúť vianočnému stresu?
Kľúčová časť sezóny prichádza v polovici decembra. Packeta odporúča, aby zákazníci objednávky uskutočnili najneskôr 18. decembra. Do svojich boxov však bude doručovať aj 23. decembra a zásielky bude možné vyzdvihnúť dokonca aj 24. decembra. Slovenská pošta odporúča podať balíky určené na vianočné doručenie najneskôr 19. decembra. Obe spoločnosti sa zhodujú, že najväčším rizikom je rýchlosť expedície zo strany e-shopov – ak obchod nestíha zabaliť a odovzdať zásielku dopravcovi, kuriér ju nemá ako doručiť načas.
Kuriéri odporúčajú ľuďom sledovať deklarované dodacie lehoty, nechať si priestor na rezervu a balíky baliť zodpovedne, najmä pri krehkom tovare. Packeta pripomína, že úložnú dobu vo výdajných miestach dočasne skracuje zo 5 na 4 dni (s možnosťou bezplatného predĺženia v aplikácii), zatiaľ čo v Z-BOXoch zostáva režim nezmenený.
Aj keď kuriérske spoločnosti tvrdia, že sú na sezónu pripravené lepšie než po minulé roky, pri takom objeme zásielok bude každá rezerva dobrá.