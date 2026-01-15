Po keksoch prišli na rad samoobslužné pokladne: BOJKOT na internete, zúrivú vlnu vystriedali kreatívne VTIPY!

BRATISLAVA - Ľudstvo kráča s dobou a je logické, že príchod nových technológii bude pre niektoré povolania a ľudí strašiakom. Vlna odporu, ktorá sa na internete aktuálne zdvihla proti samoobslužným pokladniam v potravinách nemá obdobu. Ich výskyt začal niektorým prekážať až do tej miery, že sa proti reťazcom postavili obrázkom, ktorý spracovala umelá inteligencia. Na tieto obrázky už ako protireakcia vznikli rôzne paródie a memečká, ktoré reálne ukazujú, aký sme kreatívny národ. Ocenil to aj známy básnik.
Služby samoobslužných pokladní začali reťazce využívať približne v polovici desiatych rokov 21. storočia. Ich príchod viacerí privítali. Nielenže nemusia dlho čakať v nekonečných radoch, ale majú možnosť si sami určiť tempo, akým budú tovar na skener vykladať a nikto ich nenáhli odzadu a tiež im nikto "nedýcha na krk".
Nie sme na brigáde! Prvá verzia prišla rovno s troma rukami
Napriek týmto výhodám sa objavili jednotlivci, ktorí proti pokroku bojujú stoj čo stoj. Majú na to hneď niekoľko dôvodov. Niektorí tvrdia, že v žiadnom prípade nebudú vykonávať činnosť predavačov a nie sú tam na brigáde. Tieto výkriky sa zhmotnili do AI obrázku, ktorý sa začal šíriť po sociálnej sieti Facebook.
Na tomto obrázku je fiktívna žena s transparentom, na ktorom stojí: "Nie som na brigáde, som zákazník". Kritici tohto "aktivizmu" si okamžite s posmechom podali pôvodného autora príspevku. Služby AI totiž ešte nie sú stále dokonalé a žena má na obrázku evidentne tri ruky, pričom jednu má za ním, druhou drží transparent a tretiu má založenú pri hrudi.
Autori protestu preto nelenili a o pár hodín sa zrodila "opravená verzia". Tá sa však z filozofického hľadiska dočkala úplne rovnakého posmechu z druhej strany, ktorá jej to dala poriadne vyžrať. Druhá skupina ľudí totiž nevie porozumieť tomu, prečo vznikol okolo samoobslužných pokladní taký povyk. Každý si predsa môže vybrať spôsob, akým tovar nablokuje a zaplatí zaň. "Ak má niekto problém so samoobslužnými pokladňami, môže ísť nakupovať niekam, kde nie sú. Prípadne objednať väčší nákup online sa dá tiež," napísal jeden z užívateľov.
Niečo podobné tu už bolo
Len pred piatimi rokmi sa na internete objavila podobná vlna odporu. Vtedy to bolo proti výrobcovi populárnych Horaliek a Tatraniek. Ľudia s vášňou rozbíjali tieto kakaové rezy kladivom, či predvádzali iné bizarné kúsky. Našli sa dokonca vybraní majitelia menších prevádzok, ktorí sa rozhodli tieto produkty na protest priamo z pultov stiahnuť. Vtedy išlo o tému očkovania proti koronavírusu.
Paródií je viac ako dosť
Keďže ide o tak malichernú činnosť, akým je blokovanie tovaru (o ktorého spôsobe a voľbe navyše každý z nás môže samostatne rozhodnúť), zvyšok Slovákov zobralo "AIčku" do svojich rúk a vyžmýkali z nej všetko, čo sa dalo. Obrázky od umelej inteligencie v parodickej forme rovnako zaplavili internet a ich kreativita je skutočne dychberúca. Ľudia na nich so značnou dávkou irónie volajú po konci samoobslužných záchodov či lopatovaní snehu na cestách.
Kreativita uchvátila aj známeho básnika
Zo všetkých obrázkov si nakoniec urobil koláž aj veľmi populárny básnik Daniel Hevier, ktorý ocenil kreativitu Slovákov a rozhodne ju nebojkotuje. "Slováci sú zároveň veľmi kreatívny a vtipný národ, a tak vznikajú desiatky replík a paródií, ktoré sa šíria ako vírusovirál. Máme možnosť vidieť ho v priamom prenose. Táto spontánna ľudová aktivita ukazuje, že to ešte stále s nami nie je také zlé, že dokážeme odmietnuť hoaxy, fejky, hlúposti..." vyhlásil.