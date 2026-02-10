Európsky parlament schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040: Emisie majú klesnúť o 90 percent

ŠTRASBURG - Európsky parlament (EP) v utorok definitívne schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990. Ide o kľúčový míľnik na ceste k dosiahnutiu cieľa Únie stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Za návrh hlasovalo 413 europoslancov, proti bolo 226 a 12 sa zdržalo hlasovania. Informuje o tom agentúra AFP.
Revidovaná legislatíva o klíme zavádza flexibilitu v spôsobe dosiahnutia cieľa do roku 2040. Od roku 2036 môže až päť percentuálnych bodov čistého zníženia emisií pochádzať z medzinárodných uhlíkových kreditov z partnerských krajín. Členské štáty EÚ si tak môžu započítať aj zníženie emisií dosiahnuté v iných štátoch sveta.
Použitie uhlíkových kreditov s obmedzeniami
Na základe tlaku EP sa však tieto kredity môžu používať iba v odvetviach, ktoré nie sú regulované systémom EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), a môžu pochádzať iba z partnerských krajín, ktorých klimatické ciele a politika sú kompatibilné s cieľmi Parížskej dohody. Aktivistické skupiny však obvinili Úniu, že jednoducho presúva svoje povinnosti v boji proti klimatickým zmenám do zahraničia.
Pravidelné hodnotenie pokroku Komisiou
Európska komisia bude podľa klimatickej legislatívy hodnotiť pokrok pri dosahovaní tohto cieľa každé dva roky, pričom zohľadní najnovšie vedecké údaje, technologický vývoj a stav konkurencieschopnosti priemyslu EÚ. Zohľadní tiež trendy v cenách energií a ich vplyv na podniky a domácnosti a posúdi stav čistého odstraňovania emisií na úrovni EÚ v porovnaní s tým, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa na rok 2040.
Komisia môže po preskúmaní navrhnúť zmenu klimatického predpisu EÚ vrátane úpravy cieľa do roku 2040 alebo ďalších opatrení. Zavedenie systému ETS 2 sa tiež odkladá o jeden rok - z roku 2027 na rok 2028. Emisné povolenky ETS2 sa vzťahujú na emisie zo spaľovania palív v budovách a cestnej doprave. Niektoré členské štáty však podľa agentúry AFP stále presadzujú ďalší odklad.
EÚ vyzýva svetových partnerov na akciu
Napriek ústupkom v súvislosti s cieľom na rok 2040 si EÚ stále nárokuje celosvetovo vedúce postavenie v boji proti zmene klímy a nalieha na svojich medzinárodných partnerov, aby taktiež zintenzívnili svoje úsilie.
„Skutočnosťou je, že hoci je Európa jedným z lídrov v oblasti opatrení na ochranu klímy a financuje zďaleka najviac opatrení na ochranu klímy v zahraničí, solidarita a reciprocita, žiaľ, nie vždy idú ruka v ruke,“ povedal eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra a varoval, že sa to musí zmeniť.