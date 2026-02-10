Šokovaní policajti aj vodiči: VIDEO Kolobežkár si to namieril cez D1, po zastavení zaplakal

BRATISLAVA - Počas uplynulého víkendu zaznamenali policajti v Bratislave kuriózny incident. Vodič elektrickej kolobežky sa odhodlal jazdiť na diaľnici D1, čím vážne porušil dopravné predpisy a ohrozil seba aj ostatných účastníkov premávky.
Bratislavskí dopravní policajti zaznamenali počas uplynulého víkendu nebezpečnú situáciu. Ich pozornosti neušla jazda kolobežkára zo známej doručovacej služby, ktorý sa pohyboval na mieste, kde to zákon prísne zakazuje – priamo na diaľnici D1.
Ako je všeobecne známe, na diaľnici nemajú miesto chodci, kolobežkári ani cyklisti. Policajná hliadka preto okamžite zasiahla a zabezpečila pre muža odvoz na bezpečné miesto. Okrem toho mu uložila blokovú pokutu za porušenie dopravných predpisov.
Polícia pri tejto príležitosti znovu upozorňuje verejnosť na dôležité pravidlo: diaľnice sú určené výhradne pre vodičov motorových vozidiel. "Iným nemotorizovaným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané," dodáva polícia.