Pre Epsteinove spisy padla ďalšia hlava: Šéf kancelárie britského premiéra končí, sám odstúpil

LONDÝN - Šéf kancelárie britského premiéra Keira Starmera Morgan McSweeney v nedeľu odstúpil z funkcie v dôsledku kauzy vymenovania bývalého veľvyslanca Spojeného kráľovstva v Spojených štátoch Petra Mandelsona napriek jeho väzbám na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informujú o tom správy agentúr Reuters, AFP a AP a televízie BBC.

„Po dôkladnom zvážení som sa rozhodol odstúpiť z vlády. Rozhodnutie vymenovať Petra Mandelsona bolo nesprávne. Poškodil našu stranu, našu krajinu a dôveru v samotnú politiku. Poradil som premiérovi, aby ho vymenoval, a za túto radu preberám plnú zodpovednosť,“ uviedol McSweeney vo svojom vyhlásení. Starmer v reakcii na rezignáciu McSweeneyho uviedol, že mu bolo cťou s ním pracovať. „Po jednej z najhorších porážok v histórii zmenil našu stranu a zohral ústrednú úlohu pri vedení našej volebnej kampane. Práve vďaka jeho odhodlaniu, lojalite a vodcovstvu sme získali drvivú väčšinu a máme šancu zmeniť krajinu,“ uviedol.

Starmer v dôsledku rozhodnutia vymenovať v roku 2024 Mandelsona za veľvyslanca vo Washingtone napriek jeho vzťahu s Epsteinom podľa viacerých svetových agentúr čelí dosiaľ najväčšej politickej kríze za 18 mesiacov vo funkcii premiéra. Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Materiály z týchto dokumentov naznačujú, že americký finančník a Mandelson boli blízki priatelia. Ich vzájomná e-mailová komunikácia ukazuje, že počas finančnej a hospodárskej krízy Mandelson odovzdával Epsteinovi citlivé informácie z prostredia britskej vlády.

Priznanie vyvolalo pobúrenie

Starmer v stredu počas interpelácií poslancov v parlamente priznal, že o vzťahu Mendelsona s Epsteinom vedel už pred jeho vymenovaním, aj keď vraj nemal „detailné informácie“. Starmerovo priznanie vyvolalo pobúrenie aj medzi jeho straníckymi kolegami a v Británii sa intenzívne skloňuje možnosť jeho odchodu z čela britskej vlády.

Mandelson napokon vlani v septembri musel post veľvyslanca v Spojených štátoch opustiť. Tento týždeň odstúpil aj z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov. V súvislosti so svojimi kontaktmi s Epsteinom vyjadril ľútosť. Tvrdil, že veril informáciám o ňom, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. Vyhlásil tiež, že o sexuálnych zločinoch Epsteina nevedel. Priznal však, že sa dopustil chyby, keď s ním udržiaval kontakt po jeho prvom odsúdení.

