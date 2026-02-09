Európska komisia prijala nové pravidlá pre znovuzískaný dusík z hnoja pre poľnohospodárov

BRUSEL - Európska komisia (EK) v pondelok formálne prijala nové pravidlá týkajúce sa znovuzískaného dusíka z hnoja, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie (EÚ) o hnojivách (RENURE). Komisia tvrdí, že nové pravidlá prispejú k zníženiu závislosti európskych poľnohospodárov od dovážaných hnojív, informuje spravodajca.
Legislatíva RENURE zahŕňa nariadenia, ktoré stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu. Komisia spresnila, že ňou navrhnuté pravidlá umožnia používanie hnojív nad limity pre aplikáciu hnoja a spracovaného hnoja stanovené smernicou EÚ o dusičnanoch. To znamená, že členské štáty a poľnohospodári budú mať možnosť nahradiť chemické hnojivá hnojivami podľa predpisov RENURE - ide o hnojivé produkty získané zo spracovaného maštaľného hnoja, v ktorých sa živiny získavajú a transformujú do foriem, ktoré môžu nahradiť minerálne hnojivá.
Používanie hnojív RENURE sa urobí bezpečným spôsobom, aby sa zabezpečila trvalá ochrana vôd a životného prostredia. Znížia sa tým náklady pre poľnohospodárov a zvýši sa strategická autonómia poľnohospodárskeho sektora EÚ znížením závislosti od hnojív dovážaných zo zahraničia. Proti tomuto návrh EK nenamietali ani poslanci Európskeho parlamentu, ani ministri členských krajín v Rade EÚ.
Zmena smernice o dusičnanoch nadobudne účinnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Bude sa uplatňovať iba v členských štátoch, ktoré sa rozhodnú povoliť hnojivá podľa predpisov RENURE. Tie budú musieť túto zmenu previesť do svojho vnútroštátneho práva. Podľa vyjadrenia pre médiá eurokomisárky pre životné prostredie, odolnosť voči vodným zdrojom a obehové hospodárstvo Jessiky Roswallovej EÚ prijatím nových pravidiel týkajúcich sa RENURE „premieňa odpad na hodnotu“. A to tým, že znižuje dovoz hnojív, podporuje konkurencieschopnosť poľnohospodárov a posilňuje strategickú autonómiu EÚ a zároveň chráni vodu a životné prostredie.