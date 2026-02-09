Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Mrazivé zistenia kontrolórov: Seniori čakajú na miesta v poradovníkoch, štát premrhal šancu na milióny z eurofondov!

BRATISLAVA – Slovensko čelí demografickej kríze, no štát trestuhodne nevyužíva prostriedky, ktoré nám na pomoc seniorom ponúka Európska únia. Najnovší audit Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR odhalil, že sme nedokázali vyčerpať až 104 miliónov eur určených na rozvoj sociálnych služieb, zatiaľ čo tisíce našich starých rodičov márne čakajú na voľné miesto v zariadení.

Slovensko malo v rokoch 2017 až 2021 k dispozícii viac ako 160 miliónov eur z európskeho programu IROP. Tieto peniaze mali smerovať na zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb a premenu veľkokapacitných domovov na modernejšie a rodinnejšie zariadenia. Realita je však šokujúca: takmer dve tretiny z tejto sumy, presnejšie 104 miliónov eur, sme nedokázali vyčerpať.

Zodpovednosť za toto zlyhanie si medzi sebou delia ministerstvo práce a rezort investícií (MIRRI). Kým ministerstvo práce nedokázalo kontrolórom jasne vysvetliť, prečo peniaze zostali na účtoch, rezort investícií zodpovedal za nastavenie podmienok výziev, ktoré sa ukázali ako neefektívne.

Premárnená šanca za milióny

„Skutočnosť, že takýto objem financií nebol využitý, poukazuje na systémové nedostatky v plánovaní a realizácii projektov a tiež vyvoláva otázky o efektívnosti riadenia a koordinácie medzi jednotlivými ministerstvami,“ priblížil predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy. V roku 2024 bolo na Slovensku vyše jedného milióna ľudí starších ako 65 rokov, čo je nárast o viac ako 86-tisíc od roku 2020. „Za to isté obdobie sa celková kapacita v zariadeniach pre seniorov navýšila iba o dvetisíc miest, pričom v roku 2024 o miesto v nich oficiálne žiadalo cez 8 600 osôb bez pozitívnej odozvy,“ dodal šéf národných kontrolórov.

Štát síce presadzuje politiku menších zariadení rodinného typu, no podľa NKÚ zabudol na jednu podstatnú vec – z čoho budú žiť. Kontrola ukázala, že tieto zariadenia sú ekonomicky neudržateľné a ich náklady výrazne prevyšujú príjmy od klientov. Dofinancovanie dnes zabezpečujú dary alebo vlastné vrecká zriaďovateľov. Ak sa nič nezmení, tieto služby budú dostupné len pre bohatých.

Za významný problém označili kontrolované zariadenia personálne zabezpečenie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov. NKÚ uviedol, že priemerná mzda sa v roku 2024 pohybovala od 809 do 1330 eur. Ministerstvo práce podľa úradu prijalo krátkodobé riešenie v podobe stabilizačného príspevku, ktorý bol zo štátneho rozpočtu poskytnutý vo výške viac ako 45 miliónov eur pre 687 poskytovateľov sociálnych služieb do konca roka 2025. Na rok 2026 sú podľa NKÚ vyčlenené financie na stabilizačný príspevok vo výške 21 miliónov eur.

archívne video

Európska únia stráca dych, nefinancuje projekty smerujúce k ekonomickému rastu, uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

NKÚ tiež poukázal na financovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov z verejného zdravotného poistenia. Zmluvy so zdravotnými poisťovňami o úhrade ošetrovateľskej starostlivosti mali z deviatich kontrolovaných subjektov uzavreté len dve zariadenia, pričom dôvodom mali byť podľa ich vyjadrení naplnené limity poisťovní.

